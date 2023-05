Siete alla ricerca di un nuovo paio di cuffie da gaming wireless perfette da accoppiare alla vostra PS5, in modo da esaltarne al massimo l’audio 3D? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche SteelSeries Arctis 7P+, oggi in sconto su Amazon del 25%!

Potrete, infatti, spendere solamente 149,99€ invece di 199,99€ per le cuffie, risparmiando così ben 50,00€. Insomma, parliamo di uno sconto ottimo per un prodotto top di gamma, grazie al quale potrete godere di performance acustiche davvero eccezionali su qualsiasi dispositivo.

Le SteelSeries Arctis 7P+ rientrano senza dubbio tra le cuffie da gaming wireless migliori del settore, tanto da aver ottenuto tantissimi premi nel corso degli anni. Come abbiamo accennato nell’introduzione, sono state progettate appositamente per esaltare al massimo le potenzialità dell’audio 3D di PS5, permettendovi di sentire ogni minimo dettaglio con estrema chiarezza.

Ovviamente, le cuffie non sono compatibili solamente con PS5, bensì potrete utilizzarle con tutte le piattaforme, passando da una all’altra con facilità grazie all’apposito ricevitore USB. Il modulo wireless multipiattaforma a bassa latenza da 2,4GHz vi offrirà, infatti, una connessione sempre stabile e con pochissimo ritardo di input, addirittura fino a 12 metri di distanza.

Un altro punto di forza delle SteelSeries Arctis 7P+ è il microfono bidirezionale ClearCast retrattile, che trasmetterà la vostra voce in modo chiaro e cristallino. Inoltre, la tecnologia di cancellazione del rumore vi isolerà da qualsiasi suono di sottofondo, permettendovi di parlare in ogni situazione.

Infine, non possiamo parlare dell’ottimo design delle cuffie: la fascia regolabile vi permetterà di adattarle perfettamente alla vostra testa, mentre i rivestimenti morbidi dei padiglioni e dell’archetto vi garantiranno il massimo comfort durante le sessioni di gioco anche se portate gli occhiali. Il telaio è, invece, realizzato in acciaio leggero e resistente, così da proteggerle da eventuali urti e cadute.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

