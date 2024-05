Stellar Blade: lo studio valuta il rilascio su PC e pensa già al sequel

Stellar Blade, uscito da poco più di un mese e diventato estremamente popolare, è stato fino a ora un'esclusiva per PlayStation 5. Tuttavia, potrebbe presto approdare su PC. Questa possibilità è stata suggerita dalla casa di sviluppo Shift Up nel loro ultimo rapporto finanziario.

La notizia è stata diffusa grazie a una condivisione su Twitter da parte dell'utente Okami13_ e ha suscitato interesse dato l'attuale panorama dell'industria videoludica che vede una crescente integrazione tra le piattaforme di gioco.

Nel dettaglio, il rapporto di Shift Up evidenzia l'importanza del mercato PC, grazie all’espansione di piattaforme come Steam e Epic Games Store. Queste permettono una più ampia accessibilità ai titoli AAA, superando i limiti imposti dalle console di gioco tradizionali. La potenza sempre crescente dell'hardware PC supporta questa direzione, permettendo agli sviluppatori di lanciare i loro giochi sia su console che su PC, ampliando di conseguenza il pubblico potenziale.

Il rapporto di Shift Up cita esempi di successo nel settore come le serie di God of War e Final Fantasy, che hanno saputo creare franchising duraturi grazie a sequel di qualità, prolungando così la vita commerciale dei titoli. È in questo contesto che si inserisce la considerazione di una versione PC e di un sequel per Stellar Blade, che potrebbe, dunque, seguire una traiettoria analoga.

Sony, dal canto suo, ha mostrato nei recenti anni un crescente interesse verso il mercato dei videogiochi su PC, lanciando titoli di successo anche al di fuori delle proprie console esclusive. L’attenzione verso una strategia di rilascio multipiattaforma ha portato benefici evidenti, con titoli come Ghost of Tsushima che hanno riscosso grande successo anche su PC.

Stellar Blade rappresenta, quindi, un potenziale candidato ideale per questa strategia, nonostante non sia uno dei titoli di punta di Sony. Il gioco ha ricevuto apprezzamenti dalla critica e la prospettiva di una sua versione PC sembra quindi non solo plausibile, ma anche strategica per l'espansione del suo successo commerciale.