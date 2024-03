Stellar Blade, per fare i capelli c'è voluto un anno di lavoro

Da oggi possiamo finalmente mettere le mani sulla demo ufficiale di Stellar Blade (potete pre-ordinarlo su Amazon), il nuovo titolo tanto atteso sviluppato da Shift Up! Nel corso dei precedenti giorni l'abbiamo provata in anteprima e ve ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato (con tanto di video).

Una delle caratteristiche più interessanti di Stellar Blade è sicuramente il suo impatto grafico e scenico. Grazie alle capacità della PlayStation 5, il team di sviluppo è stato in grado di creare ambientazioni e personaggi incredibilmente dettagliati, con particolare attenzione ai dettagli come i vestiti e i capelli della protagonista, Eve.

In una recente intervista con Famitsu, il director Kim Hyung Tae ha sottolineato l'importanza di mostrare una vasta gamma di movimenti in battaglia per rendere l'esperienza visiva più coinvolgente per i giocatori.

Parlando dei capelli di Eve, il director ha rivelato che la loro realizzazione è stata un processo complesso e impegnativo. La fisica necessaria per gestire una coda così lunga in un ambiente di gioco così dinamico ha richiesto un lavoro meticoloso e dettagliato, tanto che Kim Hyung Tae ha scherzosamente dichiarato che l'acconciatura ha aggiunto un intero anno allo sviluppo di Stellar Blade.

Nonostante ciò, ci sono ancora situazioni in cui i capelli potrebbero comportarsi in modo non del tutto realistico, ma i giocatori avranno comunque la possibilità di optare per una coda più corta se lo desiderano.