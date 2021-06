Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: la demo è finalmente giocabile!

È stato l’annuncio più inaspettato e particolare di questo E3 2021, ma Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è già entrato nei pensieri di molti appassionati. Il trailer con cui il gioco si è presentato non ha entusiasmato granché i fan della storica saga Square, anzi, sono stati più i meme su come il gioco si è presentato piuttosto che per il titolo stesso. Come se non bastasse, a seguito dell’annuncio è stata rilasciata anche la demo giocabile, che però non ha funzionato per oltre ventiquattro ore.

Lasciatecelo dire, l’annuncio di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, e le ore successive al lancio della demo sono stati dei momenti di puro chaos. I problemi hanno impossibilitato i giocatori dal provare la demo di questo titolo action ambientato nell’universo del primo storico capitolo della saga, con il team che ha subito dichiarato di essere al lavoro su una risoluzione del problema. Risoluzione che è finalmente arrivata qualche istante fa.

Da oggi 15 giugno, gli appassionati interessati a testare con mano Stranger of Paradise Final Fantasy Origin potranno finalmente farlo senza problemi. Per far partire correttamente la demo bisogna prima scaricarla dal PS Store, ovviamente, ed in seguito lasciare che la versione di prova si aggiorni con il fix. A questo punto sarete in grado di entrare per la prima volta in questo mondo creato da Team Ninja e con l’ausilio di personalità importanti come Nojima e Nomura.

A segnalare l’arrivo di questo fondamentale aggiornamento sono stati diversi appassionati, i quali hanno tempestivamente fatto partire un passaparola per coinvolgere tutti gli interessati a testare questo nuovo progetto ambientato nello sconfinato universo di Final Fantasy che, nonostante le molteplici critiche, sembra aver già attirate le attenzioni e le simpatie del grande pubblico.