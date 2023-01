Fin dalla sua pubblicazione Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ha diviso la community degli appassionati, ispirando una serie di reazioni contrastanti sia all’idea di fondo che verso lo stesso progetto. Avremo mai un sequel? Tetsuya Nomura non esclude a priori la possibilità anche se pare non dipenda da lui…

In occasione del lancio del suo terzo DLC (tramite noisypixel.net), Nomura è tornato a parlare di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e del suo futuro in un livestream. Probabile o improbabile che sia c’è soltanto una sicurezza nelle sue parole: tutto dipende dal grande pubblico e dal supporto che continueranno a dare al videogioco: “Quando Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è stato pubblicato ci sono stati molti commenti negativi, soprattutto online. Tuttavia sono lieto di dire che tutti coloro che hanno guardato questo livestream si sono affezionati a Jack e ai suoi amici, tanto che alcuni vorrebbero vederli tornare in un sequel. Se volete che ciò accada sarebbe utile che chi sta guardando questo video diffondesse la notizia ad altre 10 persone. Se il passaparola sul gioco si diffonde durante la distribuzione dei DLC, dimostrando che si tratta di un videogioco che ha davvero risonanza per tutti, potrebbe anche arrivare il momento in cui potremo ritrovarci. Personalmente mi piacerebbe lavorare di nuovo con Kumabe-san di Koei Tecmo”.

In sostanza Nomura parla di visibilità e vendite. Se Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin continuerà a registrare buoni numeri allora, forse, potrebbe esserci speranza per il suo futuro. L’interesse dei fan resta il carburante centrale in un mercato che, ovviamente, si è sempre mosso in questo senso. Il supporto dei fan sarà sul serio forte fino a questo punto?

