Stray ha preso d’assalto il mondo, e spronato tutti a provare le brezza della vita da gatto. Molti fan stanno creando mod interessanti destinate a personalizzare i propri micini nell’aspetto o nella voce. Come sempre, però, c’è chi esagera e crea qualcosa di grottesco il cui giudizio lasciamo a voi. L’utente di Nexus sir_galahad172 ha, infatti, rilasciato una mod che ci consente di giocare nei panni del CJ di GTA, in forma di gatto. Il protagonista di San Andreas è stato orribilmente deformato per adattarsi a un modello felino, contorcendosi in modo innaturale gli arti in modo da poter assumere il ruolo principale nel titolo di Annapurna.

La mod è stata lanciata ieri e ha già accumulato oltre 50 download. Se consideriamo il lancio di Stray avvenuto pochissimi giorni fa, possiamo già immaginare a quali livelli vorranno spingersi i modder. Anche gli utenti esprimono sentimenti contrastanti sul contenuto della mod, affermando un amore/odio per il lavoro svolto da sir_galahad172. Tra i commenti nella pagina di download, infatti, possiamo leggere le più svariate forme di ammirazione per il lavoro.

La scena del modding di Stray ha decisamente preso vita e mostra già una buona gamma di mod serie e stupide allo stesso modo. Se il livello dei contenuti rimarrà questo, non possiamo che aspettare con impazienza i prossimi lavori della community. Ricordiamo, inoltre, che tra le mod recenti ce n’è una che sostituisce il miagolare del protagonista con una serie di “Jason” in diverse tonalità prese da Heavy Rain.

Stray è già un successo commerciale per Annapurna e ha fatto segnare il record di prenotazioni su Steam. Alla sua uscita, inoltre, il titolo contava su circa 50.000 giocatori connessi in simultanea. Trattandosi di un gioco indipendente realizzato da un piccolo studio, gli sviluppatori non possono che ritenersi soddisfatti dei risultati ottenuti. Infine, vi ricordiamo che il gioco è disponibile dal 19 luglio 2022 su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.