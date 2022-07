Mancano sempre meno giorni al lancio di Stray, uno dei titoli che ha saputo più incuriosire sia gli appassionati del mondo videoludico che gli amanti dei gatti. Ebbene sì, il titolo di debutto di BlueTwelve Studio che verrà pubblicato da Annapurna Interactive ci porterà a vivere una nuova avvincente avventura che ci metterà nei panni di un adorabile gattino. Per celebrare l’avvicinarsi del lancio del titolo, in queste ore è stato annunciato un gadget in versione limited edition assolutamente da non perdere se vivete con un gattino.

Parliamo di uno zaino e un collarino da passeggio per il vostro gatto. Entrambi questi accessori sono nati da una collaborazione tra Stray e il marchio Travel Cat. L’annuncio è arrivato insieme a tutta una serie di immagini promozionali e alla possibilità di prenotare entrambi questi gadget immancabili per gli amanti dei felini. Si tratta di una collaborazione con pezzi in edizione limitata, quindi vi conviene affrettarvi a fare la vostra prenotazione se siete interessati all’acquisto.

Tra tutte le operazioni legate ai videogiochi, questa è sicuramente una delle più originali e azzeccate. In Stray, infatti, vivremo una particolare avventura nei panni di un adorabile gattino, il quale dovrà scoprire tutti i misteri legati a una città futuristica che, apparentemente, sembra essere popolata solamente da esseri robotici. Questo è solo uno dei tanti elementi del gioco che hanno saputo attirare le attenzioni di molti appassionati.

we've hinted at it. it's true. we're happy to share that limited edition Stray x Travel Cat merch for your feline companions is up for pre-order! https://t.co/DEu6lnhQTj pic.twitter.com/YmRQVEO0Pe — Annapurna Interactive (@A_i) July 14, 2022

Se questi fantastici accessori per gatti hanno attirato la vostra attenzione, sappiate che potete trovare maggiori informazioni a riguardo a questo indirizzo. Per quanto riguarda Stray, vi ricordiamo che il gioco uscirà tra pochi giorni, ovvero il prossimo 19 luglio e sarà disponibile sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Infine, se siete abbonati al servizio PlayStation Plus Premium potrete giocare al titolo direttamente al day one senza alcun costo aggiuntivo.