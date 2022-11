Fare streaming è ormai divenuto popolare nel gaming moderno (e non solo). Ormai chiunque ha provato, almeno una volta, ad andare in live cercando di portare contenuti che potessero interessare le persone. C’è poi chi decide di continuare e trasformarlo in un vero e proprio lavoro – o in una passione comunque redditizia – ed è proprio a queste persone a cui è rivolta la nuova Stream Deck+ di Elgato, una periferica che promette di semplificare di parecchio le attività per i content creator.

Nel corso degli ultimi giorno ho avuto modo di provare in maniera approfondita questo nuovo prodotto e devo ammetterlo: pur non essendo abituato a fare streaming e possedendo la Stream Deck standard, mi sono trovato molto bene con questa periferica.

Com’è fatta

Stream Deck+ è una periferica pensata per aiutare i content creator (e non solo) a lavorare in maniera più veloce, organizzata e comoda. Si presenta come un unico blocco di plastica molto resistente, non è infatti pieghevole e nemmeno molto portatile, ma certamente perfetta per essere tenuta su una scrivania in maniera fissa. Presente nella confezione è possibile trovare un cavo Type-C – USB-A per l’alimentazione

La base presenta una copertura gommata che consente al dispositivo di rimanere fisso sul vostro ripiano senza slittare o muoversi, ciò lo ho trovato molto comodo e stabile, senza particolari movimenti che tendevano a spostarla.

Stream Deck+ presenta 8 bottoni personalizzabili e ben quattro Dial Stack (manopole) utili per impostare volumi, luminosità del dispositivo o delle luci collegate, bilanciamento chat/gioco e tanto altro. Poco sopra ai Dial Stack è possibile trovare un piccolo schermo LCD, anche questo personalizzabile, dove è possibile trovare la tipologia di impostazione scelta, così da darci modo di tenere sempre tutto sotto controllo. I bottoni, pur essendo 8, possono comunque portare a un secondo profilo in cui è possibile impostare altri comandi aggiuntivi.

La mia esperienza

Ho passato l’ultima settimana a testare le funzionalità di Stream Deck+ e devo ammettere che le possibilità di personalizzazione sono davvero tantissime, tanto è vero che mi sono davvero sbizzarrito nel provare svariate combinazione di tasti, sfruttando i nuovi Dial Stack, decisamente utili per nuove opzioni di interazione con il proprio PC.

Anche se lavoriamo in streaming di tanto in tanto – grazie alle nostre live su YouTube – ho apprezzato il fatto che Stream Deck+ si sia dimostrato un prodotto interessante anche per il normale lavoro quotidiano, d’altro canto stiamo comunque analizzando un dispositivo che consente di impostare una serie di hot key importanti per ridurre il tempo necessario a muoverci nel nostro desktop, offrendoci l’opportunità di avviare giochi, programmi, effettuare screenshot o registrare in maniera veloce senza dover effettuare percorsi ulteriori. Chiaro che la sua funzione primaria è legata alle live stream, estremamente utile per cambiare scene o bilanciare i volumi. Immaginate di usare Photoshop, grazie a Stream Deck+ il suo utilizzo diventa inevitabilmente più semplice, anche se si presenta come un prodotto per modifiche grafiche o altro.

Grazie al software gratuito di Stream Deck è possibile personalizzare a nostro piacimento ogni singolo bottone e Dial presente. La vera particolarità risiede nel fatto che ognuno degli input può essere interamente gestito come desideriamo: dalla scelta dell’immagine (anche ritagliando una nostra foto) fino alla possibilità di scegliere la tipologia di funzione da attivare. Per darvi un’idea, nella foto poco sopra potete vedere nello schermetto le facce di alcuni colleghi che ho impostato in maniera semplice, che per carità, non hanno nessun tipo di utilità, ma certamente rendono bene l’idea di quanto la Stream Deck+ sia decisamente personalizzabile.

Conclusioni

In generale mi sono trovato molto bene, secondo me per chi lavora tanto con i montaggi video o con le live streaming può diventare davvero uno strumento utile, anche al netto di un costo non propriamente accessibile – parliamo di 229 euro. Nonostante questo è innegabile che Elgato abbia ormai una varietà di prodotti utili per ogni necessità, rendendo questa Stream Deck+ solo una delle tante possibilità offerte per i content creator.