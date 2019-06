Streamer non pulisce la propria camera da più di 10 anni, eccola in video

Uno Streamer conosciuto come Jaegerrmeister, non pulisce la propria camera da più di 10 anni. È possibile trovare una sua intervista sul sito Dexerto

La maggior parte degli Streamer su Twitch effettuano le dirette dalla propria camera da letto. È possibile vedere alcuni di loro in live con alle spalle camere in ordine e ben pulite, altri invece non molto curanti hanno con qualcosa fuori posto, ma sempre nel limite del normale. La storia che vi raccontiamo oggi riguarda lo Streamer dal nickname Jaegerrmeister e del suo problema.

Durante una delle sue dirette è stato contattato dal un sito dedicato a notizie che riguardano gli esports, ovvero Dexerto. Durante un’intervista sono state fatte alcune domande allo Streamer Jaegerrmeister, come il perché la sua stanza fosse ridotta in quello stato. Lo Streamer in questione, che gioca prevalentemente a World of Warcraft, ha risposto alla domanda affermando che da quando si è trasferito in quella casa, intorno al 2004-2005, non ha mai pulito.

Lo Streamer ha anche mostrato tutto il disordine alle sue spalle, e dichiara di avere anche, oltre a tutta l’immondizia che è possibile vedere, due sacchi da spazzatura pieni di urina. Jaegerrmeister ha dichiarato anche di avere una pentola con un panino del McDonald ammuffito, ma ovviamente non l’ha mostrato in diretta ai propri follower per ovvie ragioni.

Stiamo parlando di più di 10 anni di spazzatura accumulata all’interno di una camera, che si sviluppa in un altezza più di due metri. Lo Streamer in questione ammette di avere un disturbo e consiglia a tutti i giocatori di World of Warcraft di evitare il gioco a tutti i costi “altrimenti c’è la possibilità di ritrovarsi con una camera come la mia” ha dichiarato Jaegerrmeister.

Dopo tutto questo lo Streamer ha deciso che sarebbe ora di prendere in mano la situazione e fare un po’ di pulizia, gettando quasi 14 anni di spazzatura accumulata. Se siete curiosi di vedere la stanza dello Streamer in questione vi invitiamo a dare un’occhiata al suo canale Twitch che trovate direttamente a questo indirizzo.

