Street Fighter 2: la CPU barava e ora ci sono le prove

Street Fighter 2 barava: questa è la conclusione di uno YouTuber che ha raccolto una serie di prove per dimostrare come funziona il gioco di Capcom.

Si è soliti dire che, un tempo, i giochi erano più difficili. Per alcuni è positivo, mentre per altri va inteso in senso negativo, ma tutti concordiamo che si tratta di una verità. Le motivazioni sono molteplici: in parte, vista la giovane età, i videogame “sembravano” più difficili, ma per lo più era un’epoca in cui l’accessibilità non era una priorità, anche poiché la cultura videoludica delle console era una prosecuzione di quella dei cabinati, pensati per farti spendere il più possibile (la difficoltà equivaleva al guadagno, semplificando il discorso). Per raggiungere tale difficoltà, però, alle volte venivano usati dei trucchi sporchi: la CPU di Street Fighter 2, ad esempio, imbrogliava in molti modi.

La scoperta è stata fatta da “desk”, un canale YouTube che si occupa di analizzare meccaniche di gioco, tutorial, combo e tutto quello che è inerente ai picchiaduro. Nel video che trovate qui sotto, spiega che la CPU di Street Fighter 2 era programmata per avere una serie di vantaggi, rispetto al giocatore umano. Ad esempio, la parata rendeva completamente invulnerabile il nemico. Oppure, dopo lo stordimento, l’IA necessitava di soli 12 frame per riprendersi, mentre il giocatore necessitava di più tempo. Nella versione Super Street Fighter 2 Turbo, tale valore era stato abbassato addirittura a 3 frame!

Inoltre, la CPU era in grado di caricare certe combo più rapidamente. L’IA poteva “schiacciare i tasti” (ovvero inserire comandi) molto più velocemente di un umano, rendendo, ad esempio, più efficaci le prese di Honda e Blanka.

Questa scoperta ha scatenato diverse reazioni tra gli spettatori di Desk: alcuni affermano di averlo sempre sospettato, altri di esserne sorpresi, mentre alcuni addirittura sono arrabbiati con Capcom, perché la difficoltà (ingiusta, come dimostrato) di Street Fighter 2 ha spinto molti a lanciare e distruggere i pad della console. Voi come la pensate?