Street Fighter 5 Champion Edition, a breve una soluzione per i problemi al netcode

Il 14 febbraio è arrivato l’aggiornamento Street Fighter 5 Champion Edition che sotto forma di DLC e di gioco stand-alone raccoglie tutti i contenuti usciti per il controverso picchiaduro Capcom, dall’uscita nel 2016 sino alla Stagione 4. Il roster del gioco in questa versione è salito così a 40 personaggi rispetto ai 16 della versione iniziale aggiungendo recentemente anche Seth dal quarto capitolo.

Quello che non è mai stato migliorato, però, dall’uscita sino a oggi, è il netcode del gioco che però a breve, in concomitanza con l’uscita di Street Fighter 5 Champion Edition, sarà opportunamente corretto. Questo tipo di problematiche ha creato negli anni alcune difficoltà durante le partite online finendo per intaccare il gameplay degli scontri. Lo stesso producer della serie Yoshinori Ono è intervenuto su Twitter dopo l’annuncio per spiegare quando saranno in concreto implementate le correzioni al netcode.

Il producer ha scritto su Twitter: «Grazie per le risposte positive per quanto riguarda l’annuncio sul netcode! Molti giocatori stanno chiedendo informazioni sui tempi, dunque posso dirvi che l’aggiornamento del netcode arriverà la prossima settimana dopo la manutenzione dei server». Ai primi di gennaio un fan del gioco, Altimor, aveva realizzato una patch fanmade per la versione PC, rilasciandola poi su Reddit, e molti giocatori avevano effettivamente notato dei miglioramenti nel gameplay durante le partite online con altri utenti.

Proprio venerdì scorso, insieme all’uscita di Street Fighter 5 Champion Edition, si era aggiunto anche il quarantesimo combattente del roster: si tratta di Seth arrivato direttamente dal quarto capitolo anche se in una forma piuttosto diversa da quella che i giocatori erano abituati a conoscere. Insieme a lui c’è anche Gill da Street Fighter 3. In tutto Street Fighter 5 Champion Edition include, oltre ai 40 personaggi, anche un totale di 34 stage e oltre 200 costumi disponibili in questa versione.