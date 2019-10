Street Fighter 5 è ancora vivo: nuovi contenuti in arrivo

Street Fighter 5 è ancora vivo e vegeto, e nuovi contenuti sono in arrivo: ecco quanto ha annunciato Yoshinori Ono di Capcom a un recente evento.

Street Fighter 5 non è uno dei giochi più chiacchierati negli ultimi mesi, ma questo non significa che Capcom l’abbia abbandonato. Infatti, il piacchiaduro riceverà nuovi contenuti entro la fine dell’anno in corso. L’informazione arriva direttamente da Yoshinori Ono, il quale ha presenziato al Brazil Game Show in questi giorni.

Ono ha svelato che i nuovi annunci legati a Street Fighter 5 saranno fatti a novembre e a dicembre. Ono è salito sul palco per discutere del torneo Intel World Open e ha affermato: “Volete vedere dei nuovi personaggi, vero? Volete anche nuovi contenuti, sono certo che è questo ciò a cui state pensando tutti.”

Ha continuato affermando: “Be’, riguardo a questo, stiamo per portarvi nuove informazioni, durante la Capcom Cup North American Finals a novembre, e alla Capcom Cup a dicembre, quindi dovrete essere pazienti fino ad allora.” Le date precise di tali eventi sono il 16 e il 17 novembre e il 13, 14 e 15 dicembre: segnatevi quindi sul calendario questi giorni.

Non sappiamo esattamente cosa sarà svelato, per ora, ma Ono parla di personaggi e contenuti; speriamo solo che non si tratti di reskin di combattenti già presenti. Il portale che si è occupato della traduzione delle parole di Ono afferma inoltre che ci dovremmo aspettare uno o due personaggi e, sopratutto, che questi potrebbero essere disponibili sin dall’annuncio: dopotutto è proprio quello che è successo all’EVO 2019 ad agosto.

Capcom nell’ultimo anno ha potuto gioire per gli ottimi risultati di Resident Evil, Devil May Cry 5 e Monster Hunter World, compresa la sua espansione Iceborne. Il fatto che stia ancora supportando Street Fighter 5 è un ottimo segnale, inoltre. Diteci, voi state ancora giocando con il picchiaduro?