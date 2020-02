Street Fighter 5: trailer di lancio per l’aggiornamento 3.01

Street Fighter 5 è l’ennesimo capitolo dell’immortale saga di combattimento nata nel lontano 1987. Sviluppato da Capcom, il gioco ebbe soprattutto con il secondo, così tanto successo che furono sviluppati una marea di episodi ed espansioni, alcuni di questi di altissima fattura ed altri decisamente meno. Il quinto capitolo della serie ebbe un inizio a dir poco travagliato, uscito ben 4 anni fa, il titolo presentava pochi personaggi, una modalità storia praticamente assente ed enormi problemi sulla componente Online. Gli sviluppatori subirono le ire degli appassionati del brand, tanto che due anni dopo uscì l‘Arcade Edition che già tentava di sistemare diverse lacune. Proprio oggi il noto picchiaduro targato Capcom è tornato con una versione intitolata Champion Edition.

Questa particolare edizione conterrà praticamente tutti i contenuti visti nella versione base del gioco e della sua Arcade Edition e, in queste ore, Capcom ha rilasciato il trailer di lancio dove presenta l’aggiornamento 3.01, un update che introduce diverse novità come un nuovo personaggio aggiuntivo, Seth e nuovi costumi. Inoltre altri lottatori ed outift verranno pubblicati nel corso della stagione. Qui di seguito potete gustarvi il bellissimo trailer di lancio di Street Fighter 5 Champion Editon.

Ricordiamo che Street Fighter 5 Champion Edition contiene tutti i lottatori delle quattro stagioni passate, tutti i contenuti della storia e delle battaglie. Include anche i DLC Premium o quelli Extra come Nergigante Blanka. Il gioco è disponibile a partire da oggi ad un prezzo davvero vantaggioso, 29,99€, per PlayStation 4 e PC. Se non lo avete ancora potuto recuperare, questo è il momento giusto per farlo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Comprerete la Champion Edition? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo targato Capcom.