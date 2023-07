Arrivato da circa un mese sugli scaffali di tutto il mondo, Street Fighter 6 si è imposto subito come uno dei titoli più interessanti da giocare in questi mesi, e questo anche al netto di uscite dall’eco importante come Zelda: Tears of the Kingdom o il recentissimo e controverso Final Fantasy XVI. Al netto di questo, il picchiaduro Capcom si è comunque imposto sul mercato, offrendosi sia ai vecchi che ai nuovi fan, come uno dei capitoli più belli e riusciti della serie.

Ebbene, se non avete ancora messo mano a Street Fighter 6 e se, al contempo, eravate in cerca di un’occasione di sconto che vi permettesse di acquistare il gioco a prezzo scontato, allora vi segnaliamo che su eBay, in queste ore, è disponibile il gioco a prezzo davvero scontato, tanto che potrete acquistarlo a soli 54,90€, contro il prezzo di listino di 74,99€!

Un prezzo ottimo per un titolo che, come detto, cerca nelle sue innovazioni sia una strada per farsi scoprire dai nuovi giocatori, sia un percorso che miri dritto al cuore inossidabile dei fan più sfegatati. Un obiettivo arduo, dunque, che tuttavia Street Fighter 6 si è portato a casa con grande abilità, proponendosi con un’esperienza di gioco coinvolgente e adrenalinica, animata da una grafica dettagliata e mozzafiato.

Il fulcro del successo, non sta, tuttavia, nel roster dei lottatori o nella splendida grafica a schermo, quanto nelle numerose modalità proposte da Capcom tra cui, la più importante è certamente quella principale, animata da una sorta di avventura open world in cui potremo letteralmente sfidare qualsiasi personaggio ci circondi, facendoci le ossa sotto la guida di alcuni dei più famosi e storici lottatori del brand.

Insomma, Street Fighter 6 è un titolo che, indubbiamente, potrebbe albergare sulla vostra console per mesi, se non anni, non solo grazie alle sue splendide ed innovative trovate narrative, ma anche grazie alla sua granitica e consolidata esperienza online in cui, come sempre, potrete sfidare i giocatori di tutto il mondo in infiniti combattimenti all’ultimo sangue.

