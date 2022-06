Anche Capcom partecipa alla Summer Game Fest 2022 e lo fa con Street Fighter 6, la nuova iterazione della serie, svelata nei primi mesi del 2022. Il gioco si trova sullo show floor della kermesse organizzata da Geoff Kheigley e sono in tanti i giornalisti e content creator che hanno approfittato della loro presenza a Los Angeles per provare con mano il picchiaduro e parlare con gli sviluppatori. Proprio da un paio di queste chiacchierate sono emerse due feature che saranno presenti nel gioco, ovvero il rollback netcode e il cross play.

Street Fighter 6

Partiamo dal cross play: come riferito in un tweet di Maximilian Dood, content creator e streamer, Street Fighter 6 permetterà agli utenti di sfidarsi a prescindere dalla piattaforma. Si tratta oramai di una feature che diversi giochi prettamente multiplayer vedono integrata fin dal lancio ed è ovviamente una buona notizia. L’inserimento del cross play permette infatti una maggiore base di utenza, andando di fatto a eliminare le lunghe code d’attesa prima di entrare in una partita.

Il rollback netcode è invece una feature oramai imprescindibile per i picchiaduro, che permette di ridurre la latenza e offrire un’esperienza di gioco decisamente migliore, visto che l’iput delay può portare a uno svantaggio per un giocatore e rendere dunque un match poco corretto. Tanti sono i giochi che ne fatto utilizzo fin dal day one, altri invece aggiungono tale feature con un update post lancio. Al momento Capcom non ha voluto specificare se il rollback netcode sarà incluso fin dall’uscita del gioco oppure no, ma è molto probabile che si vada verso la prima opzione, considerato l’aspetto competitivo del titolo.

Confirmed from the devs directly. Street Fighter VI will have cross play. — Maximilian Dood (@maximilian_) June 10, 2022

Street Fighter 6 sarà disponibile a partire dal 2023 su PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC via Steam. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.