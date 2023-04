Tra tutti i giochi più attesi del 2023, Street Fighter 6 è sicuramente uno dei più interessanti. Il nuovo picchiaduro di Capcom si è già mostrato molteplici volte agli occhi degli appassionati, e ad ogni appuntamento comunicativo il gioco è stato in grado di attirare su di sé sempre nuove attenzioni. Proprio qualche ora fa, lo studio nipponico ha svelato le ultime informazioni ufficiali sul gioco attraverso un nuovo evento digitale, all’interno del quale è stata annunciata anche una demo gratuita.

Questa è un’ottima notizia per tutti coloro che vogliono mettere le mani sul gioco prima dell’uscita, ma quando sarà disponibile questa demo di Street Fighter 6? E su quali piattaforme? La buona notizia è che la demo del nuovo picchiaduro targato Capcom è già stata rilasciata pubblicamente, ma solamente i possessori di due console saranno in grado di testare con mano il gioco. La demo, infatti, ad oggi è disponibile solamente su PlayStation 5 e PlayStation 4.

Tra i contenti di questa versione demo di Street Fighter 6, i più curiosi potranno avere una assaggio di una parte di contenuti del gioco. Per esempio si potranno muovere solamente i primissimi passi all’interno della nuova modalità World Tour e provare alcune delle modalità presenti nel Fighting Ground. Sarà possibile anche sperimentare con l’editor del proprio personaggio, con la creazione che potrà essere salvata e ripresa poi una volta che il gioco sarà rilasciato.

Se siete interessati, sappiate che potete già scaricare la demo di Street Fighter 6 ai seguenti indirizzi:

Ci teniamo a sottolineare che per il momento la demo di Street Fighter 6 è disponibile solamente sulle console PlayStation. Non abbiamo notizie su un possibile arrivo della demo anche su altre console o su PC, ma se ci sarà questa possibilità sarà la stessa Capcom a dichiararlo in futuro. Per quanto riguarda il lancio del gioco, vi ricordiamo che il nuovo Street Fighter uscirà il prossimo 2 giugno 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

