Come gli amanti della saga sapranno già, le origini di Street Fighter sono pesantemente radicate nello scenario arcade delle sale giochi. I primi capitoli della serie, infatti, sono stati un vero e proprio fenomeno che ha incollato i fan ai cabinati, tra scontri uno contro uno che finivano soltanto quando si veniva inevitabilmente massacrati dall’avversario. Capcom ha recentemente annunciato di non avere intenzione di abbandonare questa strada nemmeno con Street Fighter 6.

L’ultimo capitolo di uno tra i picchiaduro più longevi nella storia del genere, infatti, avrà una sua versione arcade destinata proprio alle sale giochi. Ad annunciarlo sono proprio gli sviluppatori che hanno rivelato anche il titolo di questa nuova versione: Street Fighter 6 Type Arcade. Attualmente, i dettagli su questa edizione destinata alle sale giochi non sono molti. Non sappiamo, infatti, se la versione sia destinata anche al mercato europeo o limitata a quello orientale. Inoltre, non è chiaro se subirà delle modifiche rispetto alle edizioni standard del gioco.

Solitamente, infatti, le versioni da sala giochi si limitano ad avere una modalità arcade e versus che permettano di sfidare la CPU o gli amici in lotte all’ultimo sangue. Tuttavia, è possibile che Street Fighter 6 offra qualcosa in più sotto questo aspetto, presentando una versione standard depotenziata per questo adattamento arcade. Quello che sappiamo, tuttavia, è che la componente in stile arcade sarà presente anche nelle edizioni standard, con un vero e proprio hub multiplayer realizzato in stile sala giochi. Al suo interno, i giocatori potranno trovare costantemente avversari da sfidare nelle loro partite online.

Dopo una closed beta che ha mostrato il potenziale del gioco, Street Fighter 6 è ormai avviato verso il lancio. L’uscita del nuovo titolo della serie targata Capcom (di cui trovate la 30th Anniversary Collection su Amazon) è, infatti, previsto per il 2 giugno 2023 ed è plausibile che anche l’edizione Type Arcade sia programmata per un lancio nello stesso periodo. Inoltre, non mancano le polemiche per la copertina del titolo che i fan non sembrano aver apprezzato.