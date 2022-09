Dopo il recente trailer e le novità mostrate durante il Tokyo Game Show di quest’anno, Capcom ha svelato il roster completo di Street Fighter 6. Inoltre, gli sviluppatori hanno confermato l’arrivo di una closed beta su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Tutti quelli che vorranno provare a partecipare, dovranno semplicemente registrarsi sul sito ufficiale.

Il roster di Street Fighter 6, al lancio, vedrà la presenza di ben 18 personaggi giocabili. Alcuni di questi, nonché ritorni storici per i fan della serie, sono già stati mostrati durante il trailer del TGS. Con una breve clip su Twitter, invece, gli sviluppatori hanno postato l’elenco completo dei 18 lottatori del roster. Gli immancabili Blanca, Ken e Dhalsim, oltre ad altre vecchie e nuove conoscenze, si presentano a ritmo di musica rap che ne esalta le caratteristiche dei singoli.

Per quanto riguarda la beta, invece, Capcom ha confermato che questa sarà aperta dal 7 al 10 ottobre su PlayStation 5, Xbox One e PC su Steam. Per accedervi, basterà registrarsi al sito ufficiale e attendere. Come suggerisce il nome, i posti per questa beta saranno limitati, quindi vi suggeriamo di affrettarvi. Inoltre, la versione di prova di Street Fighter 6 non sarà disponibile su PS4 e Xbox One. Per quanto riguarda i contenuti, invece, in questi tre giorni potremo provare il cross play e otto personaggi giocabili. Le modalità disponibili saranno: Classificata, Incontro casuale, Battle Hub, Torneo Aperto, Battaglia Estrema, Game Center e Allenamento.

Behold, the opening movie for World Tour, featuring art of the 18 characters on the launch roster for #StreetFighter6. Luke, Jamie, Manon, Kimberly, Marisa, Lily, JP, Juri, Dee Jay, Cammy, Ryu, E. Honda, Blanka, Guile, Ken, Chun-Li, Zangief, and Dhalsim. pic.twitter.com/4tcHP3mHIc — Street Fighter (@StreetFighter) September 16, 2022

Infine, le informazioni dei giorni scorsi ci hanno dato una maggior percezione sulle modalità Battle Hub e World Tour. In quest’ultima, saremo in grado di creare i nostri avatar per gettarci nella mischia della modalità storia, mentre in Battle Hub potremo continuare a sfruttare le nostre creazioni per dei match online a cui si accederà tramite dei cabinati. Street Fighter 6 è previsto per l’uscita nel corso del 2023.