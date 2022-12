Qualche tempo fa Capcom ha svelato in via ufficiale quella che sarà la cover del proprio nuovo picchiaduro Street Fighter 6. In meno di qualche ore i fan sono subito insorti contro la scelta artistica proposta dalla compagnia di Osaka. Nei primi momenti, i fan l’hanno presa sul ridere, ironizzando con fotomontaggi e meme con protagonista l’artwork ufficiale del gioco, ma in un secondo momento ci sono stati degli appassionati che si sono cimentati a proporre delle proprie versioni della cover art del nuovo Street Fighter.

Ora, a distanza di qualche settimana da quell’avvenimento, un noto appassionato ha voluto dare la sua versione della box art di Street Fighter 6. Il tutto è stato pubblicato da Matt McMuscles sul suo profilo Twitter giusto qualche ora fa, e in così poco tempo la sua opera d’arte sta già facendo il giro del web. Si tratta, infatti, di un tributo fan-made di altissimo livello e che può tranquillamente rivaleggiare con l’artwork ufficiale proposto da Capcom.

Proprio come la proposta dio Capcom, questo fan ha mantenuto la presenza di Luke all’interno della copertina; ma ci sono anche delle differenze sostanziali. In primo luogo lo stile grafico utilizzato strizza l’occhio maggiormente a un tratto cartoon più pulito, e in secondo luogo, oltre a Luke, sono stati aggiunti altri personaggi iconici per la serie e delle interessanti new entry, come per esempio: Ken, Ryu, Chun Li e Kimberly.

SF6 BOXART! Here's the finished product! The point of this exercise was to show that you can stay within modern marketing trends while still tapping into the attitude of a given game (instead a single fighter on a plain background, which does a disservice)#StreetFighter #SF6 pic.twitter.com/bdQ58YUZzt — Matt McMuscles – Hungry Wolf Back on The Prowl! (@MattMcMuscles) December 21, 2022

L’opera di questo appassionato non solo vuole mettere in primo piano le capacità dell’artista, ma vuole anche sottolineare come si possa creare un artwork capace di incarnare sia lo spirito di una saga storica come quella di Street Fighter, alla visione moderna del marketing di un prodotto videoludico.

