Street Fighter 6 è uscito da pochi giorni, affermando già il suo posto come uno dei migliori picchiaduro degli ultimi anni. Se state pensando di acquistarlo vi consigliamo di dare un’occhiata alla fantastica promozione lanciata da Amazon, dato che è in sconto per PlayStation 5 a soli 59,29€!

Si tratta di un prezzo veramente ottimo rispetto a quello di listino di 74,99€, soprattutto per un titolo fresco di uscita. Vi invitiamo, dunque, ad approfittarne subito, dato che sia l’offerta che le scorte disponibili potrebbero esaurire in men che non si dica.

Street Fighter 6 vi offrirà un’esperienza di gioco coinvolgente e adrenalinica che vi lascerà senza fiato (e non per i pugni allo stomaco che riceverete dagli altri giocatori). L’opera, sviluppata dalla leggendaria Capcom, introduce una nuova generazione di combattenti e mette alla prova le vostre abilità nel più iconico torneo mondiale di arti marziali di tutti i tempi.

Il nuovo capitolo della saga presenta una grafica mozzafiato e dettagliata che vi immergerà completamente nell’universo di combattimento: ogni personaggio è stato riprodotto con una cura incredibile, dai movimenti distintivi fino alle espressioni facciali che mostrano la loro determinazione durante gli scontri. Questo aspetto, unito alle tantissime modalità di gioco incluse in Street Fighter 6, hanno contribuito a convincere pienamente pubblico e critica, tanto che nella nostra recensione lo abbiamo premiato con un bel 9.

Parlando di modalità di gioco, quella principale, il “World Warrior Tournament“, vi permetterà di sfidare giocatori di tutto il mondo in epiche battaglie online, dandovi l’opportunità di dimostrare di essere i migliori combattenti di Street Fighter 6. Inoltre, il fiore all’occhiello del titolo è l’inedita modalità storia open world, che approfondisce la trama e il background dei personaggi, offrendo un’esperienza coinvolgente sia per i fan di vecchia data che per i nuovi arrivati.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al prodotto. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!