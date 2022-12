La prossima line up di titoli Capcom è a dir poco ricca ed entusiasmante. Oltre al tanto atteso remake di Resident Evil 4, il 2023 sarà un anno molto interessante per i fan della compagnia di Osaka grazie al lancio di una nuova IP come Exoprimal e al nuovo Street Fighter 6. Proprio a proposito del sesto capitolo della serie picchiaduro, ultimamente gli appassionati se la stanno prendendo con la copertina del gioco, quest’ultima svelata ufficialmente insieme alla data di uscita agli scorsi The Game Awards 2022.

Subito dopo aver potuto mettere gli occhi sulla copertina ufficiale di Street Fighter 6, molti fan della storica serie picchiaduro si sono subito fatti diverse domande. In rete sono apparsi una serie di post che criticano, anche in modo alquanto comico ed ironico, proprio la cover art scelta da Capcom per promuovere il sesto capitolo del brand. In tutto questo ci sono giocatori che hanno preso le critiche sul ridere, mentre altri che stanno chiedendo a Capcom di cambiare la copertina.

Come possiamo vedere, per il sesto capitolo della saga Capcom ha scelto di mettere in primo piano il personaggio di Luke Sullivan; uno dei personaggi più recenti per la serie che era stato introdotto per la prima volta in Street Fighter V Champion Edition (che potete acquistare su Amazon). Proprio la scelta del personaggio, la posa con cui si presenta, la scelta dei colori e delle grafiche non stanno convincendo per niente i giocatori, e per questo alcuni di essi hanno provato a rivedere il tutto facendo diventare questa questione un vero e proprio meme.

Non è la prima volta che un elemento grafico di Street Fighter 6 incontra le aspre critiche da parte dei fan. Al primo annuncio del gioco, infatti, si criticò molto il logo del gioco, con alcuni fan delle serie che lo trovarono estremamente semplice e poco rappresentativo per il brand. Capcom accolse quelle critiche e cambiò parte di quel logo. Che tutto questo possa accadere anche con la copertina ufficiale del gioco? Staremo a vedere.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.