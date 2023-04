Il lancio di Street Fighter 6, previsto per il 2 giugno, si avvicina sempre di più e da qualche giorno è persino testabile una DEMO gratuita rilasciata su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e ovviamente, PC (tramite Steam). In questa prova è possibile provare due personaggi, dei tutorial e qualche accennata di modalità World Tour.

Street Fighter 6

Di recente, Capcom, ha rilasciato anche i requisiti di sistema del sesto capitolo del noto picchiaduro. Ve li lasciamo di seguito, ma in generale possiamo già considerarli più che buoni. Importante è però specificare che il gioco è ancora in sviluppo, quindi alcuni potrebbero cambiare nei giorni poco prima l’uscita.

Requisiti Minimi

OS Windows 10 64 bit CPU Intel Core i5-7500 | AMD Ryzen 3 1200 GPU GTX 1060 | Radeon RX 580 VRAM 4 GB o superiore RAM 8 GB DirectX DirectX 12 Spazio su disco 25 GB

Requisiti Raccomandati

OS Windows 10 64 bit CPU Intel Core i7-8700 | AMD Ryzen 5 3600 GPU RTX 2070 | Radeon RX 5700XT VRAM 6 GB RAM 16 GB DirectX DirectX 12 Spazio su disco 25 GB

Le singole specifiche non indicano risoluzione e framerate, ma considerando che si tratta di un titolo di combattimento, è abbastanza plausibile che entrambi i requisiti partano da almeno 60fps garantiti.

Come scritto in precedenza non possiamo considerarli finali, visto che manca ancora un mese e qualche giorno prima del lancio sul mercato, ma è già possibile verificare che comunque non richiede grossi sforzi a livello hardware.