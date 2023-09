Come ricorderete, avevamo aperto questo pomeriggio segnalandovi un’ottima offerta relativa ad un titolo multipiattaforma, in sconto però nella sua edizione PS5 a quello che è il prezzo più basso mai registrato. Stiamo parlando di Like a Dragon: Ishin! che, proprio oggi, è acquistabile ad un prezzo mai visto prima, e di cui vi invitiamo ad approfittare quanto prima.

Ebbene, restiamo sul tema “giochi per PS5 in sconto”, segnalandovi che anche un altro ottimo titolo è attualmente in sconto su Amazon, ovvero il bellissimo Street Fighter 6 che, proprio in queste ore, è in sconto su Amazon a soli 48,41€, ovvero con uno sconto de 36% rispetto al prezzo originale di 75,99€.

Street Fighter 6, chi dovrebbe acquistarlo?

Street Fighter 6 è un titolo davvero consigliatissimo, in primis agli amanti della storica saga Capcom che, con questa nuova interazione, avranno decisamente pane per i loro denti, grazie ad un ricchissimo roster, e ad una revisione generale di controlli e mosse, che rendono il variegato cast di Street Fighter 6 tutto da scoprire, anche al netto di volti ben noti.

In secundis, Street Fighter 6 è anche consigliatissimo a qualsiasi amante dei picchiaduro, trattandosi di uno di quei titoli che, come Tekken (la cui Launch Edition è appena sbarcata su Amazon, a queste coordinate) e Mortal Kombat (a proposito, qui la nostra recensione dell’ultimo capitolo della serie!) è tra i capisaldi del genere. Qui, più nello specifico, parliamo poi di un capitolo palesemente progettato per accogliere anche e soprattutto i nuovi giocatori, o anche chi, preoccupato dai tecnicismi del gameplay, non era ancora riuscito ad apprezzare appieno uno dei precedenti capitoli della saga

Parlando del prezzo proposto da Amazon, va detto che se si esclude un momentaneo price drop di qualche giorno, proprio agli inizi di settembre, in cui Street Fighter 6 è stato proposto a 44 euro, l’ottimo gioco Capcom è rimasto più o meno stabilmente attorno al prezzo di 50 euro, cona anche picchi, nel periodo di agosto, sui 55 euro. In tal senso, la proposta attuale di Amazon, che vende il gioco a circa 48 euro è sicuramente interessante, e giacché non ci sono segnali che annuncino un eventuale, ed ulteriore, abbassamento dei prezzi, diremmo che questa è certamente un’occasione da non perdere!

Insomma, parliamo di un titolo davvero imperdibile che, a questo punto, vi suggeriamo di acquistare subito, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

