Grazie alla closed beta di Street Fighter 6 da poco conclusasi, molti giocatori hanno potuto mettere le mani sul nuovo capitolo della serie e condividere le proprie opinioni. Grazie a loro, infatti, oltre all’editor dei personaggi, abbiamo molte più informazioni in merito al picchiaduro che si sono appena arricchite con quello che sembra un vero e proprio trend per i giochi in uscita nei prossimi anni: le impostazioni di accessibilità.

#StreetFighter6 In-Game Accessibility Features: You can enable sound effects that will make noise in certain scenarios. Examples include the distance to the opponent, certain sounds when you land a low, mid, or high attack, and more.#StreetFighter6ClosedBeta #SF6CBT pic.twitter.com/KXc14MSgm8 — boo-rominah (@kurominah) October 7, 2022

Grazie ad alcuni utenti come kurominah che, su Twitter, ha condiviso alcuni video, apprendiamo infatti che Street Fighter 6 ha pensato a diverse opzioni per permettere anche agli utenti non vedenti di godere del picchiaduro. Nelle brevi clip possiamo vedere quanto siano variegate le possibilità concesse da Capcom per rendere l’esperienza dei giocatori non vedenti il più confortevole possibile. Le impostazioni, infatti, permettono di attivare tutta una serie di input sonori che, combinati, forniscono indicazioni chiare su tutto ciò che accade durante gli incontri.

In dettaglio, ci saranno impostazioni che fanno percepire ai giocatori se un attacco, che sia alto, basso o medio, è andato o meno a segno. Inoltre, sarà possibile attivare un segnale acustico che indica in modo chiaro la nostra distanza dal nemico e altri che, invece, forniscono indicazioni su HP residui e gli indicatori legati alle varie mosse speciali. Nel caso in cui tutti questi suoni dovessero rivelarsi caotici per alcuni giocatori, inoltre, Street Fighter 6 permette di selezionare singolarmente la tipologia di aiuti che vogliamo ricevere.

Si tratta di una tendenza piuttosto interessante che vede la partecipazione di sempre più giochi. Oltre a Street Fighter 6, infatti, altri titoli come The Last of Us Part I (che trovate su Amazon), hanno già esplorato il mondo delle impostazioni di accessibilità. In questo caso specifico, tuttavia, sorprende l’enorme libertà fornita ai giocatori di scegliere al meglio tutti gli aiuti necessari ad ottenere un’esperienza piacevole.