Siamo giunto all’ultimo mese di questo 2022, e già molti appassionati stanno iniziando a pensare a quelli che sono senza ombra di dubbio i giochi più attesi dell’anno prossimo. Il 2023 sarà un anno ricco di grandi esperienze videoludiche, e in special modo siamo certi che gli amanti dei picchiaduro sapranno godere di nuove iterazioni molto importanti delle proprie serie preferite. Una di queste è sicuramente Street Fighert 6, il nuovo titolo Capcom che, stando alle nuove informazioni, sarà il primo picchiaduro veramente next-gen.

Stando ai più recenti dettagli su Street Fighter 6, scopriamo come il prossimo grande picchiaduro di Capcom sarà provvisto di una nuova entusiasmante funzionalità, la quale consentirà ai giocatori di ridurre il ritardo nell’input dei comandi. Per chi non fosse esperto del genere, questo significa che il tempo che passa dalla pressione di un tasto all’azione effettiva svolta dal personaggio è stato ridotto rispetto al passato, e questo risulta come un enorme vantaggio per qualsiasi picchiaduro in cui le reazioni dei giocatori sono fondamentali.

Come sottolinea un esperto su Twitter, la combinazione perfetta per godere di questa nuova feature sarà sicuramente l’accoppiata PlayStation 5 o Xbox Series X|S e uno schermo a 120 Hz. Solamente grazie a questa importante, se non addirittura fondamentale, implementazione possiamo definire il prossimo Street Fighter 6 come il primo vero e proprio picchiaduro di nuova generazione.

Capcom has forced a paradigm shift with the 120hz option in SF6. Im pretty sure that nobody that is serious about the game will play PS4 version. How will tournament organizers respond? Will they upgrade? — bc 480hz Reactions Sabin (@nycfurby) December 1, 2022

Questo è solamente uno degli ultimi dettagli che apprendiamo relativi a Street Fighter 6. Ad oggi abbiamo scoperto molto del nuovo picchiaduro di Capcom, e grazie a una fase di beta alcuni hanno anche potuto mettere le mani sul gioco testandolo a più riprese. A mancare all’appello mancano ancora una manciata di informazioni importanti, come per esempio una data di lancio meglio specificata. Il gioco, comunque, arriverà nel corso del 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.

