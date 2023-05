Gli amanti dei picchiaduro si sono segnati la data del 2 giugno sul calendario da mesi. Non tanto per il comunque apprezzabilissimo ponte, ma più che altro per il lancio dell’attesissimo Street Fighter 6. Il sesto episodio della celeberrima saga sbarcherà infatti proprio in tale date sulle nostre piattaforme di gioco, promettendoci ore e ore di divertimento. E quale miglior modo di prepararsi al lancio se non prenotando il titolo con ben il 30% di sconto, ossia a soli 39,99 euro, grazie al sempre affidabile e conveniente CDKeys?

Oltre che a essere prenotabile a un super prezzo su CDKeys, Street Fighter 6 è un titolo che pare essere davvero colmo di potenziale. Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima, infatti: “Street Fighter 6 rappresenta decisamente una svolta per il leggendario franchise, potrando delle immense novità che però non snaturano la natura del gioco, ma anzi lo arricchiscono, offrendono un’esperienza variegata e adatta ai giocatori di ogni livello.”

Insomma, esattamente tutto quello che si potrebbe desiderare da un’opera del genere, che potete assicurarvi e fare vostra fin dal giorno di lancio con ben il 30% di sconto grazie a CDKeys!

Sicuramente l’offerta che vi permette di assicurarvi una copia di Street Fighter 6 al lancio con il 30% di sconto è parecchio allettante, ma non èovviamente l’unica sul mercato. Per rimanere sempre aggiornati, e non perdervi neanche un’offerta, vi consigliamo di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Bando ora alle ciance e vediamo insieme come ottenere l’attesissimo picchiaduro a prezzo di saldo fin da ora. Potete trovarlo seguendo comodamente il link qui sotto.

