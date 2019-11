Street Fighter Duel, da Tencent arriva una versione RPG dello storico picchiaduro

Il colosso cinese Tencent ha annunciato l’avvio della fase di registrazione anticipata del suo nuovo titolo per smartphone Street Fighter Duel, che porta su smartphone la celebre serie di picchiaduro in una forma ben diversa da quella che conosciamo. Non si tratterà infatti di un gioco di combattimento vero e proprio quanto di un titolo che più si avvicina al genere action RPG.

In Street Fighter Duel bisognerà infatti formare un team composto da tre personaggi scegliendoli base delle loro caratteristiche per affrontare una serie di missioni in giro per il mondo e migliorare le capacità dei propri lottatori. I combattimenti sono a turni e da quello che è possibile vedere dal filmato di presentazione le Super Combo dei personaggi sono molto spettacolari.

Una delle immagini ufficiali di Street Fighter Duel mostra una schermata di selezione composta da appena dieci personaggi che probabilmente sono quelli a disposizione dei giocatori anche perché a giudicare dal video di gameplay il cast è molto più ampio spaziando dai personaggi di Street Fighter 2 siano a quelli del quinto capitolo.

Non sono ancora state rese note le intenzioni di Tencent su un possibile rilascio anche sugli altri mercati. Sappiamo che è già iniziata in Cina una beta che si concluderà il 27 novembre e che è possibile registrarsi in anticipo sul sito ufficiale attraverso i canali WeChat e QQ. La multinazionale cinese attraverso la sua divisione Games gestisce molti titoli di tipo mobile basati su serie famose del mondo dei videogiochi e detiene una serie di quote societarie di case di sviluppo come il 5% di Ubisoft, l’80% di Grinding Gear Games della serie Path of Exile e ancora il 5% di Activision Blizzard e il 40% di Epic Games.