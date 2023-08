Firefly Studios ha appena annunciato la disponibilità completamente gratuita della DEMO di Stronghold Definitive Edition, la remastered di una delle pietre miliari del genere strategico/gestionale medioevale in arrivo il prossimo 7 novembre 2023 su PC. Potete scaricare la DEMO attraverso questo indirizzo su Steam.

The Stronghold: Definitive Edition Public Demo is LIVE!

Head to our Steam page to play it NOW and give us your feedback. Don't forget to wishlist it to be kept up to date on development and more!

️Steam: https://t.co/ws56DXXG5K

New Video: https://t.co/b174uoeEV7 pic.twitter.com/b42nI63O3t

— Firefly Studios (@fireflyworlds) August 9, 2023