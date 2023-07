Queste calde serate estive sembrano dedicate agli amanti del retrogaming. Dopo l’annuncio di ieri sera del ritorno di Tombi, Gex, Clock Tower e di tanti altri titoli storici degli anni ’90, questa sera è un altro pezzo da novanta che torna alla ribalta. Firefly Studios, difatti, attraverso il loro profilo Twitter, hanno annunciato niente meno che il ritorno di Stronghold, il quale verrà rilasciato in una Definitive Edition il prossimo 7 novembre su PC

Thrilled to announce ⚔️Stronghold: Definitive Edition, coming Nov 7th 2023 to PC! Carefully rebuilt using source artwork and a host of tech improvements, relive the glory of Stronghold with new visuals, missions and siege scenarios. ️Steam Wishlist now: https://t.co/ws56DXYdVi pic.twitter.com/JMZx6fJ5Hf — Firefly Studios (@fireflyworlds) July 13, 2023

Al momento, purtroppo, Firefly Studios non ha rilasciato troppe informazioni in merito se non che Stronghold verrà riproposto in una veste tutta nuova sfruttando parte del materiale originale e integrandolo con nuove missioni, nuovi scenario e delle nuove visuali di gioco.

Per chi non lo conoscesse, Stronghold è un videogioco di strategia in tempo reale (RTS) ad ambientazione medioevale realizzato da Firefly Studios nel 2001. Rispetto al restante panorama degli RTS, si tratta di un gioco piuttosto insolito: gli aspetti di simulazione della vita all’interno delle mura di un castello prevalgono nettamente sulla strategia e sulla tattica di combattimento, la quale però è concentrata quasi interamente sugli assedi.

In seguito al titolo originale, sono stati rilasciati altri cinque titoli che però, fra seguiti e riedizioni, non riuscirono mai a raggiungere il successo del primo indimenticabile capitolo. In attesa di maggiori informazioni da parte di Firefly Studios, non ci resta altro da dire che… bentornato Stronghold.