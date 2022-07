Su eBay è in corso una vera e propria truffa, con protagonista uno degli oggetti meno conosciuti di Nintendo. Parliamo delle colonne sonore di alcuni giochi delle console del colosso nipponico: un rivenditore del Regno Unito sta infatti vendendo dei CD falsi, a costi decisamente alti. Ad accorgersi della truffa è stato un collezionista conosciuto su Twitter con il nome di Breegull, documentando la truffa nel minimo dettaglio.

Come riportato da Breegull, la truffa si è addirittura estesa in Giappone. Le immagini diffuse su Twitter parlano chiaro: il CD è completamente diverso, da alcuni dettagli poco visibili come il buco con cui afferrarlo fino al colore. Al momento i prezzi di vendita delle colonne sonore sono relativamente bassi, dai 19 ai 62 Dollari. Alcuni di questi CD, però, vengono rivenduti in Giappone a un prezzo decisamente più alto, pari a circa 300 Dollari.

Per chi acquista dal venditore originale, accorgersi della truffa è complicato. L’utente eBay sta infatti caricando immagini stock del CD rispetto a quelle originali. Più difficile, invece, che in Giappone accada la stessa cosa. Il rivenditore ha infatti inserito le immagini del disco acquistato, invece di quelle scaricate da internet. Chiaramente il rischio per qualche giocatore o appassionato di cadere nella trappola è decisamente alto, soprattutto se non si conoscono tutti i dettagli in merito alla versione originale.

Al di là della truffa, che speriamo eBay possa interrompere il prima possibile, VGC ha fatto notare come in realtà uno dei principali responsabili di questo mercato possa essere proprio Nintendo. La mancanza di colonne sonore ufficiali, di ristampe su CD oppure anche il mancato inserimento su Spotify non farebbe altro che aumentare i fenomeni legati alla pirateria e alle truffe. Ipotesi ovviamente, ma vi invitiamo a non acquistare nulla su eBay o altri siti senza aver controllato accuratamente ogni particolare dell’inserzione. La truffa, come sempre nella società in cui viviamo, è decisamente dietro l’angolo.