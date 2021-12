Su Pokémon Unite arriva il Natale: approda un nuovo Pokémon!

Pokémon Unite è riuscito ad unire due community in una sola piattaforma: il titolo, rilasciato prima su Nintendo Switch e poi in seguito anche su mobile, è infatti un MOBA basato all’interno del mondo dei Pokémon, dove l’obiettivo è quello di collaborare per sconfiggere le squadre nemiche e vincere la partita. Questo connubio di idee non ci ha messo molto per essere apprezzato dai fan di entrambe le categorie; non per nulla il gioco è stato votato come miglior gioco dell’anno ai The Game Awards. Ma l’avventura non finisce di certo qui, e con l’imminente arrivo del Natale sta per fare la sua comparsa anche un evento a tema!

L’evento natalizio avrà inizio il 15 dicembre e porterà con sé svariate novità, ma la più importante è sicuramente l’arrivo di un nuovo Pokémon: tra pochissimi giorni, infatti, farà la sua comparsa uno dei mostriciattoli più amati dai fan, ossia Dragonite!

Anche il mondo di Pokémon Unite verrà aggiornato per essere all’altezza di questa gioiosa festività: potrete vedere, infatti, che all’interno del gioco ci sarà finalmente la neve, la quale coprirà tutte le zone circostanti. Inoltre anche alle arene verranno aggiunte delle statue di ghiaccio come decorazioni, le quali raffigureranno alcuni dei Pokémon più adorati dalla community.

Infine, gli ultimi contenuti che verranno implementati su Pokémon Unite riguardano un aspetto del gioco che sicuramente interessa ai collezionisti, ossia le skin a tema natalizio! All’interno dello shop, infatti, faranno la loro comparsa svariati aspetti per i propri Pokémon, tra cui anche il classico cappello natalizio. Insomma, con l’arrivo del Natale anche questo gioco portatile porterà con sé numerose sorprese, quindi non ci resta che attendere il 15 dicembre per poter finalmente iniziare i festeggiamenti!