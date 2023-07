Siete a corto di spazio sulla vostra nuova PS5? Avete acquistato un SSD da 2TB ma mi siete resi conto che, con il vostro infinito backlog, avete bisogno di più spazio per installare tutta la vostra libreria? Nessun problema perché fra le nuove funzionalità in arrivo con la nuova versione del sistema operativo, già disponibile in beta, questo problema sarà solo un lontano ricordo.

Proprio in merito allo spazio di archiviazione, la nuova versione del sistema operativo di PS5 permette di rimuovere il limite attuale, che permette di installare SSD m.2 dalla capacità massima di 4TB, e di estenderlo fino a 8TB. Ciò significa che i possessori di PS5 avranno a disposizione ancora più spazio per archiviare i propri giochi, e contenuti multimediali, a patto di spendere una cifra indubbiamente importante per acquistare uno dei pochi SSD m.2 compatibili, attualmente presenti sul mercato.

Un’altra fra le novità più attese per i possessori di PS5, è il supporto Dolby Atmos, il quale è disponibile nella beta dfel nuovo sistema operativo e promette di rendere l’audio dei giochi PS5 ancora più coinvolgente e realistico. Grazie all’implementazione dell’audio 3D di Sony (Tempest 3D AudioTech), i dispositivi compatibili con Dolby Atmos, come soundbar, TV e sistemi home theater, potranno godere di un’esperienza sonora ancora più immersiva e non saranno solo i giochi a beneficiarne. Anche le app multimediali, come Netflix, Disney+ e Prime Video, offriranno a breve il pieno supporto al Dolby Atmos.

Le novità, però, non si fermano qui: Sony ha apportato una serie di miglioramenti all’interfaccia utente della PS5 per rendere l’esperienza di utilizzo ancora più fluida e personalizzabile. Ad esempio, sarà possibile disattivare il suono di avviso della console quando si accende, o si spegne, così come sarà possibile regolare il volume di questa notifica sonora.

Inoltre, Sony, ha introdotto una nuova funzionalità di feedback aptico, per il controller DualSense, durante la navigazione nell’interfaccia di PS5. Ciò significa che gli utenti avranno una maggiore interazione tattile mentre si spostano tra le varie sezioni del menu.

Un’altra novità interessante, è la possibilità di assegnare un secondo controller a un account per utilizzarlo come assistente. Questo può risultare particolarmente utile per aiutare amici, o familiari, a superare una parte complessa di un gioco.

Anche gli aspetti sociali della PS5 sono stati migliorati. Ora, infatti, sarà possibile invitare altri giocatori in una chat chiusa senza aggiungerli a un gruppo, così come sarà finalmente possibile inviare inviti a chat aperte, o chiuse, a interi gruppi di amici. Inoltre, gli utenti potranno vedere una anteprima dello schermo condiviso da un amico prima di unirsi a una chat, così da avere un’anteprima di ciò che verrà mostrato durante la sessione di gioco.

La beta del nuovo sistema operativo di PS5 è già disponibile in alcuni paesi selezionati, al netto di essersi iscritti al beta program, ma Sony ha già annunciato che, come di consueto, tutte queste nuove funzionalità saranno rese disponibili a tutti i possessori di PS5 entro i prossimi mesi, non appena i test della versione beta verranno conclusi e gli, eventuali, errori, corretti.