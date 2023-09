Due giorni dopo la pubblicazione dei plugin NVIDIA DLSS 2 e Intel XeSS, ora è disponibile anche il supporto per DLSS 3.5 in Starfield. Questa è una buona notizia per i possessori di GPU NVIDIA, perché DLSS 3.5 offre un notevole miglioramento visivo rispetto alla risoluzione nativa, rendendo le immagini più nitide e chiare.

Prima, era possibile utilizzare DLSS 2 o FSR 2 in Starfield. DLSS 2 offre una qualità d’immagine superiore, ma FSR 2 è più ottimizzato per le prestazioni. Ora, i possessori di GPU NVIDIA possono scegliere tra DLSS 2 e DLSS 3.5.

Per installare DLSS 3.5 in Starfield, è necessario scaricare due file e copiarli nella cartella di gioco. È inoltre necessario attivare FSR 2 nelle impostazioni del gioco. Una volta installato, DLSS 3.5 può essere selezionato dal menu dell’upscaler.

Come installare DLSS 3.5 su Starfield

Ecco i passaggi per installare DLSS 3.5 in Starfield (https://www.nexusmods.com/starfield/mods/111/?tab=files):

Scarica il file StarfieldUpscaler

Estrai il file nella cartella di gioco

Scarica il file UpscalerBasePlugin (https://www.nexusmods.com/site/mods/502?tab=files)

Estrai il file PDPerfplugin.dll nella cartella mods/UpscalerBasePlugin

Scarica il file DLSS 3.5 (https://www.techpowerup.com/download/nvidia-dlss-dll/)

Estrai il file nvngx_dlss.dll nella cartella mods/UpscalerBasePlugin

Avvia il gioco e premi END per aprire il menu dell’upscaler

Seleziona DLSS

Attiva FSR 2 nelle impostazioni del gioco.

Ora potrete giocare a Starfield con DLSS 3.5 con una migliore qualità dell’immagine.

Cosa migliora con DLSS 3.5?

DLSS 3.5 è una tecnologia complessa con una serie di funzionalità. Oltre al nuovo modello di upscaling AI, supporta anche la generazione di fotogrammi e la ray reconstrunction, che però richiede un supporto specifico del motore di gioco per essere utilizzata.

Per quanto riguarda la qualità dell’immagine, abbiamo confrontato le modalità nativa, FSR 2 (100%), DLSS 3.5 (Prestazioni) e DLSS 3.5 (Qualità). Entrambi i metodi di upscaling sono in grado di migliorare la qualità dell’immagine rispetto alla modalità nativa, ma DLSS 3.5 offre una qualità leggermente superiore.

Nella cabina di pilotaggio interna della nave principale, ad esempio, potrete notare che i quadranti e i menu appariranno molto più nitidi e leggibili rispetto al rendering nativo. Anche gli edifici in lontananza avranno un aspetto migliore.

In generale la qualità degli oggetti e dei materiali con DLSS 3.5 e FSR 2 sembrano fornire i risultati migliori. Si potrà anche notare che anche la pavimentazione appare molto più bella con le preimpostazioni di qualità rispetto a quelle standard.

Infine, la scocca esterna dell’astronave migliorerà di molto grazie alle tecnologie di upscaling DLSS 3.5 e FSR 2. La modalità Performance offre prestazioni migliori e un aspetto simile a quello della risoluzione nativa, ma consigliamo i preset FSR 2 e DLSS 3.5 Quality (ossia con lo slider impostato al 67%), a meno che non si utilizzi un hardware più vecchio, dove la modalità Performance può garantire un framerate più giocabile.

Per qualsiasi approfondimento vi invitiamo a consultare la nostra analisi delle prestazioni, la nostra recensione e la nostra guida completa di Starfield.