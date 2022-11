Da quando Steam ha fatto la sua comparsa ormai quasi vent’anni fa, il mercato dei videogiochi su PC è cambiato radicalmente. La piattaforma di Valve è andata incontro a tutta una serie di cambiamenti ed evoluzioni, ma quel che è sempre restato immutato è la sua sconfinata libreria di giochi acquistabili. Dalle più grandi opere tripla A fino ai veri giochi indipendenti sviluppati da una persona sola e a bassissimo budget ci si può trovare ogni cosa, e da qualche giorno è possibile acquistare anche la Bibbia.

Ebbene sì, può sembrare strano ma in questi giorni è stata rilasciata su Steam una versione completamente digitalizzata della Bibbia. Non è la prima volta che ci troviamo davanti a una scoperta del genere, e la mente ritorna a quando sull’eShop di Nintendo Switch comparve una calcolatrice digitale completamente funzionante. Anche nel caso della Bibbia non si tratta di un vero e proprio videogioco, ma un qualcosa di più riconducibile a un eBook.

Ad aver sviluppato questo software è stato il team di Bible Games, il quale ha deciso che sulla piattaforma di Valve mancava la collezione di testi religiosi. Come potete vedere dalla pagina ufficiale di questo software, scopriamo che ogni storia e racconto si può leggere in modo libero o seguendo un ordine specifico, lasciando anche la possibilità di appuntarsi e salvare i passaggi più importanti.

La cosa curiosa di questa versione digitale della Bibbia è che, essendo presente su Steam, presenta anche una serie di achievement da sbloccare man mano che si avanza nella lettura e si completano le possibilità proposte dai vari menu. Inoltre, se siete interessati, sappiate che potete acquistare questa versione della Bibbia in sconto. Questa offerta è a tempo limitato e scadrà il prossimo 21 novembre, quindi il nostro consiglio è quello di affrettarvi.