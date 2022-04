Unknown Worlds è alla ricerca di nuovo personale per lavorare sul prossimo capitolo di Subnautica. La serie di giochi di sopravvivenza in prima persona dello studio ha già messo in mostra due aree distinte dello stesso pianeta. Stando ad alcuni dettagli, tuttavia, sembrerebbe che gli sviluppatori abbiano in mente un progetto ancor più ambizioso.

Attualmente esistono due capitoli della serie Subnautica, ognuno dei quali consente al giocatore di esplorare e sopravvivere in un’area distinta del pianeta alieno 4546-B. Il mondo in questione è ricoperto dall’oceano e Unknown Worlds ha sfruttato il contesto per creare scenari decisamente diversi tra loro. Il primo gioco, infatti, è ambientato in una lussureggiante area tropicale, mentre il secondo capitolo, Below Zero, si svolge diversi anni dopo sulla calotta polare dello stesso pianeta.

Attraverso un annuncio di lavoro pubblicizzato sui social media ufficiali di Unknown Worlds, apprendiamo di una posizione da senior narrative designer. Il candidato si unirà molto presto allo sviluppo del gioco e avrà un ruolo influente nella storia. Il post conferma che il gioco sarà ambientato nello stesso universo, ma non indica se sarà un sequel diretto o uno spinoff. Subnautica è fortemente guidato dalla narrativa, quindi un nuovo scrittore ha l’opportunità di portare la serie in direzioni interessanti. È interessante notare che il messaggio specifica la presenza di un nuovo mondo di fantascienza. Ciò potrebbe indicare che il gioco si potrebbe ambientare su un pianeta diverso da 4546-B.

Unknown Worlds è popolare tra i fan per la sua alta considerazione dei feedback dei giocatori. I primi due capitoli, infatti, hanno avuto delle lunghe fasi di alpha proprio per permettere agli sviluppatori di capire e implementare tutti i suggerimenti ricevuti dalla community. Pur non sapendo ancora molto sulla fase di sviluppo in cui si trova il titolo, se lo studio dovesse seguire la stessa strategia potremmo giocarci prima del previsto. Subnautica è ora disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.