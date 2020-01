Suda51 suggerisce un nuovo annuncio atteso a breve?

Mentre siamo a conoscenza che Grasshopper Manufacture, lo studio capitanato da Suda51, è al lavoro su no More Heroes 3, sembra che il noto sviluppatore giapponese dalle strambe e particolarissime idee abbia le mani in pasta anche su altri progetti. Sappiamo già della collaborazione con Swery nella realizzazione del loto Hotel Barcelona, ma a quanto pare c’è qualcos’altro di ancora sconosciuto che sta per essere annunciato a brevissimo.

Suda51 ha creato titoli bizzarri per molti anni, e nel suo passato gli è capitato di supervisionare una serie di giochi vagamente legati tra loro noti come la saga di “Kill the Past”. Mentre la maggior parte di questi titoli sono stati localizzati in inglese, il primo capitolo, Moonlight Syndrome, quello che ha dato il via a tutto ciò rimane ancora disponibile solamente in lingua giappoenese. Ora, tramite un tweet apparso sul profilo inglese di Grasshopper, sembra che sia in arrivo un annuncio riguardante Moonlight Syndrome.

By the by! We're planning a Moonlight Syndrome talk event for March. It'll be on a Friday night, on the night of the full moon. (Maybe? That'd be cool if it was, right?)

If you want to know more about Moonlight Syndrome, stay tuned for details, and see you there?!#GhM #DOMMUNE — Grasshopper (@Grasshopper_EN) January 30, 2020

Moonlight Syndrome è stato originariamente rilasciato su PlayStation nel 1997. Il titolo si presenta come una combinazione tra una visual novel e un gioco di avventura in cui una giovane studentessa delle superiori inizia a notare strani e inspiegabili avvenimenti intorno a lei. Nonostante il titolo non è mai stato localizzato al di fuori dal Giappone, alcuni eventi e personaggi provenienti da Moonlight Syndrome hanno ricoperto un ruolo in un altro titolo sviluppato da Suda51, The Silver Case.

Che sia quindi giunto il momento per Moonlight Syndrome di uscire dal mercato giapponese e raggiungere anche quello occidentale? Magari con una nuova riedizione che ne comprenda un remake o una remastered? Stando al tweet ci sarebbe un evento dedicato atteso per il mese di marzo, un venerdì di luna piena per la precisione, giusto per entrare meglio nel mood di Moonlight Syndrome a quanto pare. Che ne pensate del nuovo tweet di Grasshopper?