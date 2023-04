Dopo essere stato mostrato in uno State of Play di qualche mese fa, Suicide Squad: Kill the Justice League non riuscì a fare del tutto una buona impressione agli occhi degli appassionati. La nuova opera targata Rockstady Studio era tra i titoli più attesi da diverso tempo, e proprio a causa delle molteplici critiche, il team di sviluppo aveva deciso che sarebbe stato meglio rinviare il lancio del gioco, ma senza svelarne mai alcuna nuova data d’uscita.

Ora, dopo che sono passate diverse settimane da quel rinvio, Rocksteady è tornata sotto i riflettori annunciando quella che sarà la nuova data di lancio del tanto discusso Suicide Squad: Kill the Justice League. Ad accompagnare questo annuncio, come al solito, è stato pubblicato un post che va a sottolineare quelle che sono le tempistiche e le motivazioni che stanno dietro a questo rinvio.

Suicide Squad: Kill the Justice League salterà tutto il 2023, e arriverà sugli scaffali dei negozi fisici e digitali non prima del prossimo 2 febbraio 2024. Ci sarà aspettare molto, quindi, col team di sviluppo che ha voluto sottolineare di aver preso questa difficile decisione di rinviare il gioco per così tanto tempo per assicurare che i giocatori possano avere tra le mani un gioco di alta qualità e curato in ogni dettaglio.

pic.twitter.com/iycWye9X42 — Suicide Squad: Kill The Justice League (@suicidesquadRS) April 13, 2023

Oltre a questo, i ragazzi di Rocksteady Studio ci tengono a ringraziare gli appassionati e le community di videogiocatori per il continuo supporto e la pazienza che stanno comunque dimostrando verso questa esperienza di prossima uscita. In conclusione, il team conferma che nei prossimi mesi avremo occasione di rivedere il gioco in azione, dato che c’è ancora molto che va condiviso su Suicide Squad Kill the Justice League.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.