Suicide Squad: Kill The Justice League, nuovi dettagli e primo trailer in-game!

In occasione del DC Fandome, Warner Bros ha svelato la data di uscita ufficiale di Suicide Squad: Kill The Justice League. Il nuovo gioco, presentato in esclusiva l’anno scorso nel corso della prima edizione dell’evento dedicato ai franchise di proprietà di DC Comics è tornato a mostrarsi proprio al Dc FanDome, e come poteva non essere così?. Il gioco è infatti uno dei titoli più attesi in arrivo da Rocksteady e Warner Bros. Interactive, considerando che si tratta della prima produzione next gen dedicata interamente agli anti-eroi più famosi e iconici della casa editrice statunitense

Purtroppo il nuovo trailer non annuncia la data di uscita ma ci dà la possibilità di ammirare, per la primissima volta, i grandi passi avanti fatti da Rocksteady in ambito di sviluppo. Lo story trailer, infatti, è stato ripreso direttamente in-game, utilizzando lo stesso identico motore di gioco che muoverà la storia e le scorribande che andremo ad intraprendere in Suicide Squad: Kill The Justice League. Un passo avanti incredibile, come dimostra la qualità tecnica del video: risoluzione in 4K e 60 frame al secondo, segno che sul lato tecnico c’è davvero poco su cui discutere.

Potenza tecnica a parte (aspettando sempre di vedere i primi gameplay), il nuovo trailer di Suicide Squad: Kill The Justice League ci permette di dare un’occhiata alla genesi di questa nuova Task Force X e di come il loro compito sia quello di uccidere la Justice League. Nel trailer, oltre ai protagonisti si alternano anche Il Pinguino, Flash e Superman. Se il cast sia finito non lo possiamo ancora sapere, ma non sono da escludere ulteriori novità in merito nel corso delle prossime ore o dei prossimi mesi.

Sucide Squad: Kill The Justice League debutterà solamente nel 2022 per PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Al momento, come dicevamo poco sopra, la data di uscita è ancora sconosciuta e un eventuale annuncio in merito sarà probabilmente diramato solamente nel corso dei prossimi mesi.