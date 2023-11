Suicide Squad, requisiti minimi PC alla portata di tutti

Suicide Squad Kill the Justice League è tornato a mostrarsi nel primo episodio di una serie di video speciali presentati da Rocksteady.

In seguito alla sua presentazione iniziale, che ha generato un po' di critiche, anche considerando la licenza importante che il gioco porta con sé, Suicide Squad Kill the Justice League è stato purtroppo rimandato al generico "2024". Tuttavia, Rocksteady ha assicurato di lavorare intensamente per migliorare il titolo e farlo diventare un ottimo prodotto.

Recentemente, il gioco è tornato sotto i riflettori con l'annuncio di una serie di video tematici. Questi video approfondiranno vari aspetti del gioco, con il primo episodio dedicato alla storia e al gameplay di Suicide Squad Kill the Justice League.

Parallelamente a questo annuncio, sono stati rivelati i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC del gioco:

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600 3.20 GHz

Scheda video: NVIDIA GTX 1070 o AMD Radeon RX Vega 56

DirectX: Versione 12

Memoria: 16 GB RAM (2x8)

Spazio disponibile: 65 GB

Requisiti Raccomandati:

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel i7-10700K o AMD Ryzen 7 5800 X3D

Scheda video: NVIDIA RTX 2080 o AMD RX 6800-XT (16GiB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 16 GB RAM (2x8)

Spazio disponibile: 65 GB

Cosa ve ne pare come requisiti minimi? Ormai la serie 2000 sembra essere diventata lo standard per far girare decentemente i giochi, segnano un chiaro progresso tecnico nei videogiochi su PC.