La notizia della cancellazione dell’E3 2022 aveva colto tutti in contropiede. Molti eventi stanno pian piano tornando ad aprirsi al pubblico in presenza, e si pensava che anche l’E3 sarebbe tornato in pompa magna. Questo non accadrà, ma l’estate videoludica alle porte sarà comunque cosparsa di numerosi annunci e show. Xbox e Bethesda ci hanno già fornito tutti i dettagli del caso, mentre qualche ora fa è stato Geoff Keighley a svelare la data del prossimo Summer Game Fest.

Ci siamo quindi, man mano che ci avviciniamo alla stagione estiva videoludica tutti i vari tasselli stanno andando al loro posto. Qualche ora fa, infatti, sui profili social della Summer Game Fest sono state pubblicate tutte le informazioni necessarie per seguire lo show condotto dal noto Geoff Keighley. L’evento verrà trasmesso in tutto il mondo il prossimo 9 giugno a partire dalle ore 20:00, orario italiano.

Come al solito i grandi protagonisti della Summer Game Fest saranno gli annunci e le ormai iconiche World Premiere presentate dal buon Keighley durante tutta la serata. Ancora non conosciamo la durata di tale evento, e nemmeno quali potrebbero essere i protagonisti di questo momento comunicativo, ma sicuramente ne sapremo di più man mano che ci avvicineremo alla data da segnare in rosso sul calendario.

It's official: #SummerGameFest will have a big live showcase event on Thursday, June 9, streaming live everywhere at 11a PT / 2p ET / 6p GMT.@geoffkeighley hosts a cross-industry showcase with announcements, reveals and more! pic.twitter.com/iANNRxrgRj — Summer Game Fest – Live June 9 (@summergamefest) May 5, 2022

Per ora sappiamo che oltre alla Summer Game Fest il prossimo giugno assisteremo anche all’evento Xbox e Bethesda, il quale verrà trasmesso il 12 giugno. Si prospetta una settimana molto interessante, ma quali sono gli annunci che vi piacerebbe vedere questa estate videoludica?