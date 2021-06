Summer Game Fest è stasera: i possibili protagonisti

Oggi è il grande giorno del Summer Game Fest, l’evento presentato dal buon Geoff Keighley che si è fatto conoscere ed apprezzare nel corso di questi anni. A cavallo con l’E3 2021 questo show è stato concepito come una sorta di antipasto, ma sappiamo bene come questo alle volte riesca a stupire di più mostrando dei titoli molto attesi. In queste settimane non sono mancate ovviamente ogni tipo di speculazioni a riguardo, ma vediamo più sul dettaglio che cosa e chi ci sarà durante l’evento.

Il Summer Game Fest partirà oggi alle ore 20:00 (orario italiano) e si prospetta uno show da tenere sicuramente sott’occhio. In questi giorni il buon Keighley ha rivelato alcuni nuovi dettagli riguardanti la presentazione e quali e quanti saranno gli annunci, ma andiamo per ordine. Il fondatore dei The Game Awards ha spiegato su Twitter che saranno presenti più di 30 giochi, molti dei quali già conosciuti o annunciati in precedenza, mentre altri saranno rivelati in anteprima proprio durante il Summer Game Fest.

Tra gli annunci spicca ovviamente Elden Ring, l’atteso titolo in sviluppo presso From Software con la presenza del pluripremiato scrittore George R.R. Martin che nelle ultime ore sembra essere confermata la sua presenza. Sappiamo inoltre che a suo modo ci sarà indirettamente Rockstar Games, proponendo un concerto basato sulle favolose OST di Red Dead Redemption 2.

Want to watch #SummerGameFest Kickoff Live tomorrow at 11 am PT / 2 pm ET / 6 pm GMT? Here's where to go from anywhere in the world for the official livestream: YouTube: https://t.co/OGwjJYb0WH

Twitch: https://t.co/z6AfkCLxNw

Twitter: https://t.co/L40QiH51DC — Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 9, 2021

Tra i giochi in anteprima ci sarà Evil Dead: The Game, sviluppato da Saber Interactive il quale riprenderà a suo modo le vicende del famoso franchise cinematografico. Ci sarà spazio anche per Call of Duty Warzone con Activision che mostrerà in anteprima quello che ci aspetta nella Stagione 4, si vocifera un ritorno alla seconda guerra mondiale. Ultimo, ma non per importanza, il nuovo progetto di Gearbox Software che dovrebbe chiamarsi Wonderlands, che riprende appunto il ben più noto Bonderlands. Dobbiamo citare anche gli ospiti d’onore tra i quali Jeff Goldblum e Hideo Kojima, la cui presenza fa sperare gli appassionati più incalliti. Insomma, a partire da oggi l’estate si fa decisamente più calda con l’accoppiata Summer Game Fest e E3 2021, ricordiamo che lo show di Keighley è in collaborazione con PlayStation quindi è possibile che Sony possa mostrare qualche titolo inedito. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutti gli annunci.