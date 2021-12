Summer Game Fest tornerà nel 2022, è ufficiale

A pochi giorni di distanza dai The Game Awards, Geoff Keighley ha rivelato che il Summer Game Fest tornerà per l’estate del 2022. Lo fa con il suo profilo Twitter, che in questi giorni sta utilizzando proprio per comunicare la presenza di ospiti di grande spessore agli imminenti TGA: “mentre stiamo lavorando duramente sui The Game Awards 2021, sono felice di annunciare che il Summer Game Fest tornerà nell’estate 2022”, annuncia Keighley nel tweet condividendo il logo del prossimo evento, che trovate di seguito.

Si tratta di una conferma ufficiale da parte del creatore stesso dell’evento, che conduce anche i TGA, sebbene non sorprenda più di tanto. Di fatti, così come per i The Game Awards anche il Summer Game Fest è divenuto una ricorrenza sempre più costante. Parliamo in ogni caso di un’ottima novità per tutti i giocatori, soprattutto se consideriamo che in passato sono giunti alcuni annunci di spessore proprio durante i Summer Game Fest.

Basti pensare che nel corso della scorsa edizione, di alcuni mesi fa, è stato mostrato il primissimo trailer del gameplay di Elden Ring, Overwatch 2, Far Cry 6, Tiny Tina’s Wonderlands e Tales of Arise. Va da sé che le aspettative per la prossima ricorrenza dei Summer Game Fest possono essere alte, così come per gli imminenti The Game Awards. Di fatti, tra le informazioni che sappiamo già c’è l’appena annunciata assenza di Activision, la presenza di Lord of the Ring – Gollum e di tante demo gratuite su Xbox One e Xbox Series X|S.

While we are hard at work on #TheGameAwards I'm excited to share that @summergamefest will return in Summer 2022. Stay tuned for more details! pic.twitter.com/hRpV2IMaqT — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 3, 2021

Il Summer Game Fest, così come i The Game Awards, saranno eventi che non potremo proprio farci scappare. Per questo motivo vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessuno degli annunci che verranno fatti e i vincitori delle categorie. Dopotutto, si parla già della possibilità che Microsoft torni a mostrare uno dei titoli più attesi della line-up di Xbox Series X|S.