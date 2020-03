Super Bernie World: senatore USA si trasforma in un clone di Super Mario

In un periodo in cui il Coronavirus la fa da padrone, negli Stati Uniti prosegue la campagna elettorale che condurrà al prossimo novembre all’elezione del prossimo presidente americano. In queste ore è nato un nuovo titolo platform con protagonista il senatore Bernie Sanders basato su uno dei giochi più famosi di tutti i tempi, il progetto si chiama Super Bernie World.

Super Bernie World è a tutti gli effetti un clone di Super Mario World che presenta Senders come protagonista invece che il famoso idraulico italiano baffuto. Creato con lo stesso stile 8 bit che lo ha reso famoso, il titolo offre la stessa esperienza che potreste trovare nel gioco originale. Il gioco, sviluppato dai ragazzi di Gamedevs for Bernie è attualmente disponibile su PC via Steam in forma totalmente gratuita. Qui sotto potete gustarvi il folle trailer di lancio.

L’intero gioco è stato creato principalmente per supportare la campagna di Sanders per la presidenza degli Stati Uniti. Super Bernie World offre quattro mondi con un totale di 48 livelli che ripercorrono la campagna elettorale del senatore del Vermont, il quale sarà ostacolato dagli 8 candidati. Vi starete chiedendo chi sarà mai il boss finale, ovviamente Donald Trump in versione Bowser. Non potevano mancare i famosi power up rivisti per l’occasione. Alcuni di questi trasformeranno il senatore nel particolare formaggio del Vermont ed il potere del “Non io, Noi!”, famoso motto di Senders. L’intero gioco è stato creato per supportare la campagna del senatore democratico ed il menù di gioco contiene diverse informazioni su come supportare la sua campagna.

Cosa ne pensate di questo clone? Provete Super Bernie World? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le notizie in ambito videoludico.