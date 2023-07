Una delle console portatile per videogiochi più famosa di sempre torna a stupire appassionati e giocatori anche a distanza di oltre 30 anni. Stiamo parlando naturalmente del Game Boy, un prodotto iconico che ha contribuito a rendere popolare il genere dei videogiochi portatili.

Tra le funzioni utili e aggiuntive di Game Boy è impossibile non menzionare Super Game Boy, ovvero una cartuccia prodotta da Nintendo che permette di instaurare una connessione ponte tra il Game Boy e il Super Nintendo Entertainment System (SNES), consentendo al secondo di riprodurre le cartucce del Game Boy.

I due dispositivi hanno ben poco in comune, pertanto il Super Game Boy utilizza la componentistica del Game Boy per emulare i giochi sulla console Super NES. Game Boy è dotato di un processore personalizzato Sharp LR35902, basato sui chip Intel 8080 e Zilog Z80. Questo processore a 8 bit funziona a una velocità di clock di 4,19 MHz. La velocità di clock del Super Game Boy è di 4,295 MHz, il che significa che l’accessorio esegue i giochi del Game Boy il 2,4% più velocemente. Questo aspetto porta ad avere un audio accelerato e, proprio per questo motivo, Nintendo ha successivamente commercializzato Super Game Boy 2, una versione aggiornata in grado di adattarsi alla frequenza di clock del Game Boy.

Di recente, però, l’utente nensondubois ha rilasciato un hack ROM per World Heroes 2 Jet che consente di overcloccare ulteriormente il Super Game Boy per portarlo ad una frequenza di 5,35 MHz in modalità turbo. Un bel risultato, certo, che tuttavia racchiude con sé una serie di artefatti sonori e grafici che compromettono l’esperienza di gioco. L’overclock, come in molti casi, è quindi solo a scopo dimostrativo per enfatizzare ancora una volta l’interesse per l’ecosistema e le potenzialità presenti. La modalità turbo non è accessibile tramite il BIOS del Super Game Boy sul lato Game Boy, ma solo tramite il SNES.