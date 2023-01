La pubblicazione su Steam (che al momento si prepara anche ad accogliere l’HDR su Linux) di Super Lesbian Animal RPG è stata un successone, spingendo una folta community di appassionati ad acquistare e recensire il nuovo videogioco sviluppato da Ponett. Cos’avrà ispirato tutte queste persone in tal senso?

Soprannominato SLARPG dai suoi fan, Super Lesbian Animal RPG è un gioco di ruolo a turni estremamente classico nel suo insieme, su un gruppo di animali antropomorfi innamorati l’uno dell’altro. Sul loro cammino troveranno alcuni strani mostri con cui dovranno combattere per salvare il mondo e superare le proprie ansie e paure.

Su circa 191 recensioni dagli utenti Steam (al momento in cui ne stiamo scrivendo) troviamo il 98% dei pareri positivi, andando contro qualsivoglia probabile previsione in termini di accoglienza. Il lato più interessante di questa risposta risiede proprio nelle parole utilizzate per elogiare il titolo nelle singole recensioni. Sembra proprio che Super Lesbian Animal RPG stia rapendo il cuore di moltissimi appassionati, spingendoli a dimostrare tutta la loro gratitudine nei confronti dell’esperienza sul sito.

Ogni singolo personaggio, nella storia, è stato realizzato e scritto seguendo un gusto e dettagli precisi. A quanto sembre è stata proprio la caratterizzazione studiata ad incuriosire e prendere i fan e giocatori Steam, arrivando ad empatizzare con il mondo rappresentato e le sue dinamiche.

Al momento Super Lesbian Animal RPG è disponibile nel catalogo di Steam (insieme a tante altre novità) al prezzo di 12,49 euro. Se incuriositi da tutto questo amore dimostrato dagli appassionati c’è un trailer con cui cominciare a studiarlo e le varie recensioni già nominate.