Super Mario 35: primo aggiornamento del battle royale, le novità

Sono ormai passati pochi giorni dal rilascio di Super Mario 35, il nuovo e particolare battle royale con protagonista l’idraulico più amato del mondo. Il titolo fu presentato in concomitanza con il compleanno dell’italiano baffuto, creando non poco interesse da parte del pubblico. Il gioco prende spunto dall’ottimo Tetris 99, rilasciato sempre sullo shop Nintendo in modo totalmente gratuito che sta facendo ancora divertire migliaia di appassionati in giro per il mondo. La grande N ha visto il successo ed ha voluto mescolare le carte dei classici battle royale in circolazione puntando però sulla nostalgia, inutile dirlo ma la scelta è stata super azzeccata.

Come abbiamo specificato, Super Mario 35 è pronto a ricevere il suo primo aggiornamento gratuito portando il gioco alla versione 1.01. Il ricco update innanzitutto risolve un bug fastidioso delle monete che veniva sfruttato dai cheater, i quali condividevano il trucco anche su Youtube (video rimossi col tempo dalla stessa Nintendo). Inoltre il nuovo aggiornamento risolve un problema riguardante lo spawn dei nemici, corretti anche alcuni problemi minori come la mancata visualizzazione di certe icone dei giocatori ed altro che aiuteranno a migliorare l’esperienza di gioco.

Insomma, il nuovo update di Mario Bros 35 non aggiunge novità incredibili, il titolo rimane principalmente lo stesso visto in questi giorni. Per chi non lo conoscesse si tratta di una “gara” per 35 giocatori nel quale bisogna superare dei livelli retrò raggiungendo la bandierina che ci porterà di conseguenza al livello successivo. Il game over viene sancito quando si perde oppure il conto alla rovescia finisce. Si tratta a tutti gli effetti di un bel passatempo per tutti coloro che hanno passato la loro infanzia a saltellare tra i vari mondi con il tenero Mario.

Cosa ne pensate di questo titolo? Lo avete provato? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Mario Bros 35, gioco battle royale gratuito disponibile dal primo ottobre per tutti i possessori del servizio online di Nintendo.