Super Mario 3D All-Stars come PS5, bagarini lo vendono a cifre folli

La scomparsa di Super Mario 3D All-Stars dall’eShop di Nintendo Switch ha portato all’unica conseguenza possibile, ovvero il bagarinaggio più spietato. Lo testimonia eBay, la casa d’aste più famosa del web, che negli ultimi giorni ha vissuto un aumento incredibile dei prezzi per la vendita della collection che include tre dei giochi più famosi dell’idraulico creato dalla casa di Kyoto.

Pubblicato a settembre, Super Mario 3D All Stars è rimasto disponibile per la vendita in digitale e fisica fino al 31 marzo. Nintendo non stampa più copie fisiche e il titolo è stato delistato dallo shop online. Questo ha dunque portato i bagarini a pubblicare online annunci di vendita, chiedendo ai consumatori di spendere cifre folli per portarsi a casa quello che sta cercando di diventare il primo Santo Graal per Nintendo Switch.

Alcuni esempi? Visitando la versione inglese di eBay per accaparrarsi una copia di Super Mario 3D All Stars tra le 100 e le 1500 Sterline. Anche sulla baia italiana però le cose non vanno meglio: certo, sono ancora presenti copie vendute ad un prezzo più o meno umano tra quello di lancio con oscillazioni di circa 10 Euro ma i prezzi sono comunque molto alti, come ad esempio una copia sealed (sigillata) proposta per una cifra che supera agilmente i 1500 Euro.

La realtà è comunque molto diversa. Almeno per ora infatti le copie fisiche in circolazione di Super Mario 3D All Stars sembrano essere davvero molte. Ed è per questo motivo che filtrando la ricerca su eBay per i venduti ci accorgiamo di come il ritmo di vendita è sì di una copia al giorno ma a prezzi decisamente più realistici. Quanto durerà questo fenomeno non lo possiamo ancora sapere ma per ora il nostro consiglio è quello di non rivolgervi ai bagarini, almeno fino a quando ci saranno inserzioni a prezzi molto più coerenti con il vero valore della copia.