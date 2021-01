Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Anteprima

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury porta con se la chiusura di due, importanti, periodi per Nintendo: le celebrazioni per il trentacinquesimo anno di Super Mario e la fine della trasposizione su Switch delle IP più importanti rilasciate sulla, sfortunata, WiiU. E non poteva esserci produzione migliore per farlo visto che, il penultimo episodio in tre dimensioni del celebre idraulico, si rivelò uno dei capitoli più amati da pubblico e critica, grazie a una fortissima volontà da parte degli sviluppatori nel voler sperimentare, convogliando anni di produzioni in un contesto a metà strada fra il passato e il presente.

Per chi non avesse mai avuto modo di provare Super Mario 3D World, si tratta di un capitolo in tre dimensioni pensato per riprendere le meccaniche multiplayer della serie New Super Mario Bros. e unirle alla struttura a livelli singoli proposta con Super Mario 3D Land. Il risultato è uno dei platform con il comparto artistico più vario che si sia visto negli ultimi sette anni, in grado di mescolare una sfida che si cuce addosso al tipo di giocatore che ci si raffronta, a un level design che, anch’esso, si apre a molteplici tipologie di approccio. Ogni livello, infatti, può essere completato in una manciata di minuti, optando per correre dal punto A al punto B oltrepassando i vari ostacoli con estrema rapidità, oppure con una tempistica più dilatata in maniera tale da poterne esplorare ogni anfratto alla ricerca dei vari segreti nascosti al suo interno.

Come da tradizione, raccogliere tutti i collezionabili presenti in ogni livello di Super Mario 3D World, permetterà al giocatore di sbloccare una serie di livelli aggiuntivi che sanciranno la vera sfida per gli amanti dei platform più complessi. In questi giorni abbiamo sviscerato i primi quattro mondi del titolo, cercando di capire se a distanza di sette anni, e soprattutto dopo l’uscita di Super Mario Odyssey, questa killer app per WiiU abbia ancora qualcosa da dire e, senza mezzi termini, vi possiamo garantire di esserci trovati di fronte a un platform che, praticamente, non è invecchiato, riuscendo a mostrarsi ancora oggi un gioco fresco, divertente e confezionato in maniera certosina.

Abbiamo, volutamente, completato al 100% ognuno dei livelli testati durante la nostra prova e siamo rimasti impressionati dalla qualità del level design di, praticamente, tutte le aree in cui ci siamo trovati. Ogni livello di Super Mario 3D World è come un microscopico playground tematico dove tutto funziona alla perfezione: c’è un tema portante, che dirige le meccaniche con cui si affronta il livello, che viene amalgamato a un comparto artistico dalla direzione ben definita. Questa mescola permette al gioco di distaccarsi dal, canonico, mondo tematico, spaziando da verdi praterie, a case stregate, passando per scenari futuristici, che si modellano a ritmo di musica, o piste di go kart da percorrere a piedi, aiutati da apposite pedane pensate per far correre più rapidamente i vari personaggi.

Il tutto, ovviamente, corollato dall’ottimo gameplay che da sempre contraddistingue la serie e che, in questo specifico capitolo, aggiunge la possibilità di utilizzare anche Peach, Luigi e Toad, senza alcuna limitazione, per completare i vari livelli con il personaggio che meglio si adatta allo stile del giocatore. Infatti, ognuno dei quattro personaggi presenti in Super Mario 3D World, porta con se le caratteristiche tipiche già viste nei capitoli in due dimensioni: Mario è il personaggio più bilanciato del quartetto, Luigi quello che permette di saltare più in alto al prezzo di una aderenza minore sui terreni di gioco, Toad è quello più veloce nei movimenti ma con l’elevazione più bassa, mentre Peach, pur risultando la più lenta dei quattro, permette di restare sospesi in aria per un periodo di tempo maggiore, rendendo più facili alcuni passaggi nei livelli più ostici.

Fermo restando che ci rimettiamo alla nostra futura recensione per confermarvi la bontà di questa riedizione di Super Mario 3D World, volevamo spendere qualche riga per spiegare, a chi lo avesse già spolpato sette anni fa, cosa è stato modificato all’interno delle meccaniche di gioco. Innanzitutto è stata aumentata la velocità di movimento di tutti i personaggi, aggiungendo una secondo step di accelerazione quando si manterrà premuto il tasto di corsa. Questo piccolo accorgimento non va a snaturare il bilanciamento fra le peculiarità dei vari personaggi ma garantisce un’azione di gioco più rapida rispetto alla versione originale del gioco, tacciata di essere eccessivamente lenta.

La seconda, importante, novità è l’introduzione di un’inedito comparto multiplayer online, che va a riprendere la formula multigiocatore in locale di Super Mario 3D World, e la estende verso nuovi orizzonti. Abbiamo potuto testare il comparto multiplayer assieme ad altri giocatori negli scorsi giorni e tutto è rimasto divertente e spensierato come ce lo ricordavamo ma prima di esprimerci in merito a questa particolare aggiunta, aspettiamo di provarla maggiormente per dirvi se si potrà rivelare una Killer Feature per questa riedizione.

Infine, troviamo la novità più importante inclusa in questa riedizione di Super Mario 3D World: Bowser’s Fury. Un gioco stand-alone che rappresenta il primo esperimento Open World per la serie. Non ci troviamo di fronte a un espansione di 3D World, come si poteva pensare dai primi annunci fatti dal colosso di Kyoto, ma di una produzione a se stante che prende dal titolo principale alcuni elementi del gameplay per dare vita a un progetto che, senza anticiparvi null’altro, si sta mostrando davvero promettente. Per il momento, possiamo solo dirvi che potremmo trovarci di fronte a quello che, a tutti gli effetti, potrebbe essere una corposa anticipazione sul futuro che verrà intrapreso dai titoli di Mario in tre dimensioni ma non vediamo l’ora di potervene parlare meglio in fase di recensione per spiegarvi meglio le nostre motivazioni dietro a questa affermazione.

Il prossimo appuntamento con Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sarà fra qualche settimana, quando potremmo tirare le somme su questa riedizione di uno dei titoli più importanti per la serie del baffuto idraulico. Una produzione che in questi primi giorni spesi in sua compagnia si sta mostrando non solamente un titolo imprescindibile per ogni possessore di Nintendo Switch ma anche un rinnovato punto di partenza per alcuni elementi di questa, iconica, serie oramai trentacinquenne.