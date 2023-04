Siete appena usciti dal cinema estasiati dalla visione di Super Mario Bros. – Il Film e non vedete l’ora di rimmergervi nel magico mondo del simpatico eroe Nintendo? A fare al caso vostro è allora il bellissimo videogioco Super Mario 3D World per Nintendo Switch, attualmente disponibile con ben il 25% di sconto su eBay.

Super Mario 3D World, che su Nintendo Switch include anche l’ottima espansione Bowser’s Fury, è come racconta anche la nostra recensione: “3D World, con la sua immensa quantità, qualità e varietà di contenuti, conferma il suo status di miglior platform a livelli attualmente in commercio. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è un titolo da non lasciarsi scappare, in grado di mostrare la piena padronanza di Nintendo in un campo di cui lei stessa ha riscritto gli stilemi più e più volte.”

Insomma, un gioco di grandissima qualità, perfetto per rivivere sulle vostre piccole ibride di casa Nintendo tutte le emozioni viste nel film. Il tutto grazie a eBay con uno sconto di ben il 25%. Decisamente non male, vero?

Oltre alla possibilità di assicurarvi l’ottimo Super Mario 3D World con il 25% di sconto, esistono anche molte altre offerte sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Siete particolarmente interessati solo a rivivere su Nintendo Switch le emozioni del film del momento? Potete trovare Super Mario 3D World in grande sconto seguendo comodamente il link qui sotto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!