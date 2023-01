Da sempre le community di appassionati tendono a sperimentare con i loro videogiochi del cuore. È proprio dal viscerale rapporto con certe opere che, nel tempo, sono state create alcune delle mod più iconiche, indimenticabili e folli mai viste prima. È questo il caso del lavoro che andiamo a presentarvi oggi, in cui qualcuno ha avuto l’idea di fondere Super Mario 64 con Half-Life. Il risultato è a dir poco folle.

“Block Mesa” è il nome di questa particolare mod in cui avrete la possibilità di impersonare un particolare Super Mario 64 in versione scienziato/dottore che si ritrova in una situazione surreale. Tutto per via di una Xbox che non sembra affatto la console che tutti conosciamo. Di seguito trovate la descrizione ufficiale dell’esperienza proposta: “Mario si reca al lavoro un giorno, aspettandosi una giornata come le altre, ma all’improvviso si presentano circostanze insolite a causa di una Xbox 360 maledetta. Dovrete combattere, muovervi e sopravvivere attraverso il complesso di Block Mesa modificato, e trovare un modo per fermare l’invasione degli esseri del mondo fuori”.

Così abbiamo la possibilità di trasformare un gioco storico ibridandolo al mondo di Half-Life in un’esperienza esilarante e a tratti folle. Se curiosi, vi rimandiamo al video che trovate poco sopra, estremamente esplicativo e dimostrativo di questa mod, così avrete la possibilità di farvi un’idea a riguardo senza dover necessariamente farvi coinvolgere in prima persona.

Cosa ne pensate di una mod del genere? Conoscete altre mod di Super Mario 64 come questa? Ovviamente non si tratta del primo esperimento in questo senso e neanche dell’ultimo, ma rimane comunque estremamente esilarante da vedere.

